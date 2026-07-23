شلمچہ بارڈر پر امریکی فضائی حملے میں کیپٹن امیر مہدی سالمی شہید

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کے مواصلاتی مرکز میں خدمات انجام دینے والے کیپٹن امیر مہدی سالمی گزشتہ شب شلمچہ کے علاقے پر ہونے والے امریکی فضائی حملے کے دوران جامِ شہادت نوش کر گئے۔
شہید کیپٹن امیر مہدی سالمی ضلع سنقر و کلیائی کے گاؤں گرجیبیان کے رہائشی تھے۔
انہوں نے ملک کی سلامتی اور علاقائی خودمختاری کے دفاع کی خاطر اپنی جان اسلامی انقلاب کے اعلیٰ مقاصد پر قربان کر دی۔
مقامی ذرائع کے مطابق، قانونی کارروائی مکمل ہونے کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کے اس افسر کے جسدِ خاکی کو ان کے آبائی علاقے منتقل کیا جائے گا، جہاں انہیں سرکاری اعزاز کے ساتھ سپردِ خاک کیا جائے گا۔
ضلع سنقر و کلیائی اور صوبہ کرمانشاہ کے عوام نے مختلف پیغامات کے ذریعے اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کے اس جانباز کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے شہید کے بلند درجات اور ان کے اہلِ خانہ و لواحقین کے لیے صبر جمیل اور اجر کی دعا کی۔
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