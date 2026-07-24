ہتھیاروں کی قلت، امریکہ نے پرانے پیٹریاٹ میزائل دوبارہ خریدنا شروع کر دیے

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی فوج نے اپنے دفاعی میزائلوں کے ذخائر میں کمی کو پورا کرنے کے لیے تقریباً تین دہائیوں بعد پرانی نسل کے PAC-2 GEM-T پیٹریاٹ انٹرسیپٹر میزائل دوبارہ خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔
روسیا الیوم کے مطابق RTX کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کرسٹوفر کالیو نے بتایا کہ دفاعی کمپنی کو تقریباً 20 ارب ڈالر کے نئے آرڈرز موصول ہوئے ہیں، جن میں 5 ارب ڈالر سے زائد مالیت کے معاہدے GEM-T میزائلوں کی خریداری سے متعلق ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ گزشتہ تیس برسوں میں پہلی بار امریکی فوج نے ان میزائلوں کی بڑے پیمانے پر مقامی خریداری کا آرڈر دیا ہے، جبکہ نئے آرڈرز کا بڑا حصہ غیر ملکی خریداروں کی جانب سے بھی موصول ہوا ہے۔
رپورٹ کے مطابق، یہ فیصلہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب مغربی ایشیا میں حالیہ کشیدگی اور دفاعی کارروائیوں کے دوران انٹرسیپٹر میزائلوں کے وسیع استعمال کے باعث امریکہ کے فضائی دفاعی ذخائر میں کمی پر تشویش بڑھ گئی ہے۔ اسی پس منظر میں امریکی فوج نے اپنے دفاعی ذخائر کو دوبارہ مضبوط بنانے کے لیے پرانی نسل کے پیٹریاٹ میزائلوں کی خریداری بحال کی ہے۔
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