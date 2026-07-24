ایران کے ایک میزائل نے کویت میں امریکی فوج کی پانچ عمارتوں کو تباہ کردیا، امریکی صحافی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اایک امریکی صحافی نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے کویت میں واقع علی السالم فضائی اڈے پر ایک ہی میزائل سے امریکی فوج کی پانچ عمارتوں کو نشانہ بنایا۔
صحافی کا کہنا تھا کہ حملے کے وقت ہر عمارت میں تقریباً 40 امریکی فوجی موجود تھے، جس کے باعث مجموعی طور پر قریب 200 اہلکاروں کو نصف شب اپنی رہائش گاہیں چھوڑ کر حفاظتی بنکروں میں پناہ لینا پڑی۔
انہوں نے امریکی حکومت کے اس سرکاری بیان پر بھی سوال اٹھایا، جس میں کہا گیا تھا کہ حملے میں کوئی ہلاک یا زخمی نہیں ہوا۔ ان کے بقول، دستیاب شواہد کی روشنی میں اس دعوے کو قبول کرنا مشکل ہے۔
امریکی صحافی نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان پر بھی تنقید کی، جس میں انہوں نے دعوی کیا تھا کہ ایران کی فوجی صلاحیت مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ صحافی کے مطابق زمینی حقائق اس دعوے کی تائید نہیں کرتے۔
انہوں نے مزید کہا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ امریکی صدر حملے میں ہونے والے ممکنہ جانی نقصانات کے بارے میں بھی مکمل حقیقت بیان نہ کر رہے ہوں۔
آپ کا تبصرہ