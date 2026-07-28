امارات کی ایران کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کی کوششیں تیز، برطانوی میڈیا

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، برطانوی اخبار فنانشل ٹائمز نے باخبر ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید نے اپنے تین بھائیوں کو ایران کے ساتھ کشیدگی کم کرنے اور تعلقات میں بہتری لانے کی ذمہ داری سونپی ہے۔
رپورٹ کے مطابق خطے کی موجودہ صورتحال نہ مکمل جنگ کی ہے اور نہ ہی مکمل امن کی، بلکہ ایک غیر یقینی کیفیت برقرار ہے۔ ایسے حالات میں اماراتی قیادت نے لچکدار سفارتی حکمت عملی اختیار کرنے کو ترجیح دی ہے تاکہ علاقائی کشیدگی میں مزید اضافہ نہ ہو۔
واضح رہے کہ اس سے قبل ایران کی مسلح افواج نے ایران کے خلاف کارروائیوں میں امارات کے مبینہ تعاون اور امریکہ کے ساتھ کھلے اشتراک کے ردعمل میں امارات کے اندر بعض اہداف کو نشانہ بنایا تھا۔
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