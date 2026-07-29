اردن میں امریکی سینٹرل کمانڈ کے ہیڈکوارٹر کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا، سپاہ پاسداران

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے ایک بیان میں دعوی کیا ہے کہ اردن میں واقع امریکی فوج کے فضائی اڈے اور امریکی سینٹرل کمانڈ کے ہیڈکوارٹر کو متعدد بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔
بیان کے مطابق یہ کارروائی امریکی فوج کی جارحانہ اور غیرقانونی کارروائیوں کے جواب میں کی گئی۔
سپاہ نے کہا کہ جب تک اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف خطرات اور امریکی افواج کی مداخلت جاری رہے گی، مزاحمت بھی جاری رہے گی۔
بیان میں ایرانی عوام کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا گیا کہ میدان میں عوام کی موجودگی اور دعاؤں نے اسلامی مجاہدین کی کارروائیوں کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔
سپاہ پاسداران نے مزید کہا کہ امریکی حکام کی دھمکیوں اور ایران کے مفادات کے خلاف غیرقانونی اقدامات کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، بصورت دیگر حملے جاری رہیں گے۔
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