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23 جولائی، 2026، 11:54 AM

بحیرۂ احمر میں دو سعودی آئل ٹینکروں پر حملہ، سعودی عرب کو سخت جواب کی دھمکی

بحیرۂ احمر میں دو سعودی آئل ٹینکروں پر حملہ، سعودی عرب کو سخت جواب کی دھمکی

یمنی مسلح افواج کے ترجمان نے کہا ہے کہ بحیرۂ احمر میں دو سعودی آئل ٹینکروں کو میزائلوں اور ڈرونز سے نشانہ بنایا گیا، جبکہ سعودی عرب کی کسی بھی کارروائی کا جواب اس کی سرزمین کے اندر دیا جائے گا۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمنی مسلح افواج کے ترجمان جنرل یحیی سریع نے کہا ہے کہ بحیرۂ احمر میں ایک فوجی کارروائی کے دوران دو سعودی آئل ٹینکروں "ENCELIA" اور "LAYLA" کو نشانہ بنایا گیا۔

یمنی مسلح افواج کے بیان میں کہا گیا ہے کہ مذکورہ دونوں آئل ٹینکروں نے بحیرۂ احمر میں آمدورفت پر عائد پابندی کی خلاف ورزی کی تھی، جس کے باعث انہیں فوجی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا۔

بیان کے مطابق یہ کارروائی متعدد بیلسٹک میزائلوں، کروز میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے کی گئی، جس کے نتیجے میں دونوں آئل ٹینکروں میں آگ لگ گئی۔

جنرل یحیی سریع نے مزید کہا کہ اس کارروائی کے دوران تقریباً دس بحری جہاز اپنا راستہ تبدیل کرکے واپس لوٹنے پر مجبور ہوئے۔

انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے خلاف بحری کارروائیاں محاصرے کے بدلے محاصرہ کی حکمتِ عملی کے تحت جاری رہیں گی، اور اگر سعودی عرب نے یمن کے خلاف کوئی کارروائی کی تو اس کا جواب سعودی سرزمین کے اندر وسیع فوجی کارروائیوں کی صورت میں دیا جائے گا۔

News ID 1940413

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