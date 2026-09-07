40 ڈالر فی بیرل تیل کی پیش گوئی پر قالیباف کا امریکی وزیر خزانہ کو طنزیہ جواب

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کے اس بیان پر طنزیہ ردعمل دیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایران کے ساتھ جنگ ختم ہونے کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت تقریباً 40 ڈالر فی بیرل تک گرسکتی ہے۔
قالیباف نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پیغام میں امریکی معیشت کو درپیش متعدد مشکلات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بیسنٹ کے بیان پر طنز کیا۔
انہوں نے امریکہ میں ڈیزل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں، جاپان اور ناروے کی جانب سے امریکی حکومتی بانڈز کی بڑے پیمانے پر فروخت اور مہنگائی و شرح سود سے متعلق بڑھتی ہوئی تشویش کا ذکر کیا اور بیسنٹ کو مخاطب کرتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا کہ "اڑان بھرنے سے پہلے اچھی طرح تیاری کرلیں۔"
ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے ناروے کی جانب سے تقریباً 80 ارب ڈالر مالیت کے امریکی حکومتی بانڈز فروخت کیے جانے کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ جاپان اور ناروے کی معاشی پالیسیاں ڈالر پر مزید دباؤ ڈال رہی ہیں۔
قالیباف نے امریکہ میں فوج میں بھرتی کے رجحان میں کمی کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ واشنگٹن کو فوجی افرادی قوت کی کمی کا سامنا ہے۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں تجویز دی کہ امریکہ نوجوانوں کو فوج میں شامل کرنے کے بدلے ان کے قرض معاف کرنے جیسی تجاویز پر غور کرسکتا ہے۔
انہوں نے امریکی فیڈرل ریزرو کے حکام کی جانب سے مہنگائی کے مستقبل اور شرح سود میں اضافے کے امکانات سے متعلق انتباہات کی طرف بھی اشارہ کیا۔ قالیباف کے مطابق یہ خدشات امریکی وزارت خزانہ کی موجودہ پالیسیوں سے متصادم دکھائی دیتے ہیں۔
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