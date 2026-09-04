دنیا امریکہ کو تباہی کے دہانے پر کھڑا دیکھ رہی ہے، قالیباف

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا اس وقت امریکہ کو ایسے مقام پر دیکھ رہی ہے جہاں اس کی معاشی پالیسیوں کے نتائج سنگین صورت اختیار کر سکتے ہیں۔
قالیباف نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں امریکی وزیر خزانہ سے کہا کہ وہ عمان کے مستقبل کے تیل کی قیمت، امریکی حکومت کے بانڈز کی شرح منافع اور امریکہ کے تزویراتی تیل کے ذخائر کی صورت حال پر نظر رکھیں۔
انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا کہ اگر امریکی حکومت مستقبل کے تیل کی قیمتوں کو نیچے لانے کے لیے مزید مداخلت کرنا چاہتی ہے تو پوری قوت سے کوشش کرے، کیونکہ امریکی وزیر خزانہ کی پیشہ ورانہ ساکھ بھی کسی حد تک ان اقدامات کے نتائج سے جڑی ہوئی ہے۔
قالیباف نے مزید کہا کہ امریکہ تزویراتی تیل کے ذخائر سے ضرورت سے زیادہ تیل نکالنے کا سلسلہ جاری رکھ سکتا ہے، لیکن اس صورت میں زیرِ زمین نمک کے غاروں میں موجود تیل کے ذخائر کی ساختی پائیداری کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے طنزیہ طور پر کہا کہ دنیا پاپ کارن لے کر اس صورتِ حال کو دیکھ رہی ہے۔
قالیباف کے مطابق ایران کے ساتھ جنگ اور آبنائے ہرمز میں پیدا ہونے والی رکاوٹوں کے باعث امریکہ نے تزویراتی پٹرولیم ذخائر سے بڑی مقدار میں تیل جاری کیا ہے، جس کے نتیجے میں امریکی تیل کے ہنگامی ذخائر کئی دہائیوں کی کم ترین سطح کے قریب پہنچ گئے ہیں۔
امریکہ کے تزویراتی پٹرولیم ذخائر ٹیکساس اور لوزیانا میں زیرِ زمین غاروں میں محفوظ کیے جاتے ہیں۔ ان ذخائر سے ضرورت سے زیادہ تیل نکالنے کی صورت میں غاروں کے اندر دباؤ، دیواروں کے استحکام، کنوؤں کی ساختی سالمیت اور مستقبل میں ذخیرہ کرنے کی صلاحیت سے متعلق خطرات پیدا ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے۔
ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ بعض تیل کے تاجروں نے امریکی حکام کے اشاروں کی بنیاد پر مستقبل میں تیل کی قیمتوں میں کمی کی توقعات قائم کی تھیں، تاہم عمان اور متحدہ عرب امارات سے متعلق مستقبل کے تیل کی قیمتوں میں حالیہ دنوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور بعض معاملات میں یہ 100 ڈالر فی بیرل سے بھی تجاوز کر گئی ہیں۔
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