ایران کے خلاف جنگ ناکام ہو چکی، حکیم جیفریز

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی ایوانِ نمائندگان میں ڈیموکریٹس کے رہنما نے اپنے ملک کے صدر کی جنگ پسندانہ پالیسیوں پر شدید تنقید کی ہے۔
المیادین کی رپورٹ کے مطابق، امریکی ایوانِ نمائندگان میں ڈیموکریٹس کے رہنما حکیم جیفریز نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف پہلے سے کیے گئے فیصلے کے تحت شروع کی گئی بے لگام اور مہنگی جنگ ناکام ہو چکی ہے اور اب بنیادی تبدیلی کا وقت آ گیا ہے۔
اس امریکی رکن نے اس سے قبل بھی اپنے ملک کی جانب سے ایران کے خلاف جنگ پسندی ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب بہت ہو چکا؛ ایران کے خلاف ریپبلکنز کی جانب سے شروع کی گئی اس غیر ضروری، من مانی اور ناکام جنگ کو ختم کریں۔
حکیم جیفریز نے زور دے کر کہا کہ ایران میں ’’شرمناک شکست‘‘ پر ختم ہونے والا یہ آپریشن امریکی عوام کے لیے ایک تباہی ثابت ہوا ہے اور امریکی ٹیکس دہندگان کا پیسہ عوام کی زندگی کو مزید سستا اور آسان بنانے پر خرچ ہونا چاہیے، نہ کہ مغربی ایشیاء میں ایک اور نہ ختم ہونے والی جنگ جاری رکھنے پر۔
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