قالیباف کا امریکی وزیرِ خزانہ کے دعوؤں پر ردِعمل؛ جھوٹے کہہ کر مخاطب کیا

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈاکٹر محمد باقر قالیباف نے امریکی وزیرِ خزانہ کے دعوؤں کے جواب میں معروف ماہرِ اقتصادیات اور نوبیل انعام یافتہ پال کروگمین کا ایک مضمون دوبارہ شائع کرتے ہوئے انہیں مخاطب کیا: اے جھوٹے! امریکی حکومت کے ٹریژری بانڈز کی شرحِ منافع کو دیکھو، جو آگ کی طرح بھڑک رہی ہے اور مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔
واضح رہے کہ کروگمین نے اپنے مضمون میں امریکی وزیرِ خزانہ اسکاٹ بیسنٹ پر جھوٹ بولنے اور مالیاتی منڈیوں کو سنبھالنے میں مکمل ناکامی کا الزام عائد کیا تھا۔
انہوں نے امریکی حکومت کے قرضہ جاتی بانڈز کی منڈی کے قابو سے باہر ہونے کو بیسنٹ کی ’’جھوٹ پر مبنی پالیسی‘‘ کی مکمل ناکامی کا ثبوت قرار دیا تھا۔
قالیباف نے بیسنٹ کے اس دعوے کا مذاق اڑاتے ہوئے کہ جس میں اس نے کہا تھا کہ دو ہفتوں کے دوران آبنائے ہرمز سے 13 لاکھ بیرل تیل گزرا، کہا کہ حقیقی 13 لاکھ وغیرہ یہ ہیں: ایران کے ساتھ جنگ پر 13 ارب ڈالر کے اخراجات، جو موڈی اینالیٹکس کے حوالے سے بتائے گئے ہیں، یا پھر کسی ایسی کمپنی کو 130 ملین ڈالر کا نقصان، جس نے امریکی حکومت کی جانب سے خفیہ طور پر تیل کی کاغذی منڈی میں مداخلت کی اور ایران کو اس کا علم ہوگیا۔
قالیباف نے کہا کہ اے جھوٹے! امریکی حکومت کے ٹریژری بانڈز کی شرحِ منافع کو دیکھو، جو آگ کی طرح بھڑک رہی ہے اور مسلسل اوپر ہی جا رہی ہے۔
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