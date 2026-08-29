افغانستان اور خطے کی صورتحال؛ ایران کے بدلتے حالات کابل کے لیے کیوں اہم ہیں؟

مہر خبر رساں ایجنسی، بین الاقوامی ڈیسک: ایران اور افغانستان کے درمیان 900 کلومیٹر سے زیادہ طویل مشترکہ سرحد ہے۔ یہ طویل سرحد محض ایک جغرافیائی لکیر نہیں، بلکہ دونوں ممالک کے درمیان سلامتی کے حوالے سے باہمی تعامل کا ایک اہم میدان بھی ہے۔ داعش خراسان جیسے دہشت گرد گروہوں کی سرگرمیوں میں اضافہ دونوں ممالک کے لیے فوری خطرہ ہے۔ گزشتہ برسوں کے تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ سرحد کے ایک جانب پیدا ہونے والی بدامنی تیزی سے دوسری جانب بھی پھیل سکتی ہے۔ اسی لیے سرحدی معاملات کے بارے میں ایران کے مؤقف میں تبدیلی افغانستان کے سکیورٹی حصار کو مضبوط یا کمزور کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔
دونوں ممالک کے درمیان باقاعدہ سکیورٹی اور انٹیلیجنس تعاون، دہشت گرد گروہوں کی سرگرمیوں سے متعلق معلومات کا تبادلہ اور سرحدی نگرانی کے لیے مشترکہ نظام کا قیام ایسے عوامل ہیں جو دونوں ممالک میں استحکام کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔
اقتصادی راستے اور تجارتی بندرگاہیں
افغانستان ایک خشک ملک ہے، اس لیے اسے علاقائی اور بین الاقوامی منڈیوں تک رسائی کے لیے مواصلاتی راستوں کی شدید ضرورت ہے۔ اس حوالے سے ایران کی چابہار بندرگاہ افغانستان کے لیے سمندری راستوں اور بھارتی منڈی تک رسائی کا ایک انتہائی اہم اور اقتصادی ذریعہ ہے۔
چابہار بندرگاہ کی توسیع اور ایران کے راستے تجارتی سامان کی آمد و رفت میں سہولت پیدا کرنے سے افغانستان کے تجارتی اخراجات میں نمایاں کمی آ سکتی ہے اور روایتی تجارتی راستوں پر اس کا انحصار بھی کم ہو سکتا ہے۔
ایران افغانستان کے بڑے تجارتی شراکت داروں میں بھی شامل ہے۔ ایران کی کسٹمز، محصولات اور زرمبادلہ سے متعلق پالیسیوں میں تبدیلی براہِ راست افغانستان کی داخلی منڈی کو متاثر کرتی ہے۔ تجارتی عمل کو آسان بنانا، انتظامی رکاوٹوں میں کمی اور اقتصادی پالیسیوں میں استحکام دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو فروغ دے سکتا ہے، جس کے نتیجے میں افغانستان کی معیشت کو بھی تقویت مل سکتی ہے۔
آبی وسائل کا انتظام اور دریائے ہلمند کا معاہدہ
دریائے ہلمند کے پانی میں افغانستان کے حصے کا مسئلہ طویل عرصے سے دونوں ممالک کے درمیان ایک اہم تنازع رہا ہے۔ یہ معاملہ محض فنی یا قانونی نوعیت کا نہیں، بلکہ اس کے اقتصادی، سماجی اور حتیٰ کہ سلامتی سے متعلق پہلو بھی ہیں۔
افغانستان کے سرحدی علاقوں کی زراعت اور ماحولیاتی نظام کا انحصار بڑی حد تک آبی وسائل کے مناسب انتظام پر ہے، جبکہ ایران کے مشرقی علاقوں میں پانی کی قلت بھی دونوں ممالک کے تعلقات کو متاثر کر سکتی ہے۔
اس معاملے پر ایران کا تعاون یا اختلاف افغانستان کے سرحدی علاقوں میں زراعت اور عوام کے روزگار کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات پر بھی فیصلہ کن اثر ڈال سکتا ہے۔ باقاعدہ فنی و قانونی مذاکرات، موجودہ معاہدوں کا احترام اور اس مسئلے کو سیاسی رنگ دینے سے گریز، نئی کشیدگی کو روکنے اور آبی وسائل کے مشترکہ انتظام کی راہ ہموار کر سکتا ہے۔
لاکھوں افغان مہاجرین کا مستقبل
ایران مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لاکھوں افغان مہاجرین اور شہریوں کی میزبانی کر رہا ہے۔ ان کی بڑی تعداد میں موجودگی نے دونوں اقوام کے درمیان گہرے انسانی اور اقتصادی روابط قائم کیے ہیں۔ افغان مہاجرین کی تنظیم نو، ملک بدری یا انہیں سہولیات فراہم کرنے سے متعلق تہران کے فیصلے براہِ راست افغانستان پر اقتصادی اور سماجی دباؤ منتقل کرتے ہیں۔
مہاجرین کی اچانک اور بغیر کسی منصوبہ بندی کے واپسی افغانستان کی لیبر مارکیٹ، عوامی خدمات اور شہری بنیادی ڈھانچے پر اضافی دباؤ ڈال سکتی ہے۔ اس کے برعکس، مہاجرین کی قانونی موجودگی کے لیے منظم نظام، ورک پرمٹ کی فراہمی اور ان کے حقوق کا تحفظ دونوں ممالک کے مفاد میں ہو سکتا ہے۔
یہ صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ ایران کی مہاجرین سے متعلق پالیسی کو محض ایک داخلی فیصلہ نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ اس کے افغانستان کے سماجی اور اقتصادی استحکام پر براہِ راست اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
کابل کی علاقائی اور بین الاقوامی حیثیت
ایران ایک اہم علاقائی طاقت کی حیثیت سے افغانستان کو شنگھائی تعاون تنظیم جیسے علاقائی اداروں میں سفارتی طور پر ضم کرنے کے عمل میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ علاقائی معاملات میں تہران کی حیثیت، کثیرالجہتی اجلاسوں میں اس کا کردار اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ اس کے وسیع تعلقات ایسے عوامل ہیں جو افغانستان کی بین الاقوامی حیثیت کو متاثر کر سکتے ہیں۔
افغانستان کو علاقائی اداروں میں متعارف کروانے، اقتصادی اور سکیورٹی اجلاسوں میں افغان نمائندوں کی شرکت کی حمایت کرنے اور افغانستان کی صورتحال کے بارے میں مشترکہ علاقائی مؤقف پیدا کرنے کے لیے ایران کی کوششیں کابل کی سفارتی تنہائی کم کرنے اور عالمی برادری کے ساتھ اس کے روابط کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔
نتیجہ
ایران کی سیاسی اور تزویراتی پالیسیوں کو افغانستان میں استحکام کا ایک اہم پیمانہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ کابل کو اپنے اقتصادی اور سکیورٹی بحرانوں سے نکلنے کے لیے مشترکہ مفادات کی بنیاد پر تہران کے ساتھ اپنے تعلقات کی ازسرِنو تشکیل کی ضرورت ہے۔ اپنے ہمسایہ ممالک کے حوالے سے ایران کی خارجہ پالیسی میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کابل کے لیے اقتصادی مواقع پیدا کرنے یا اس کی جغرافیائی و سیاسی تنہائی میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے۔
افغانستان اور ایران طویل سرحد، گہرے ثقافتی و تاریخی روابط اور باہمی اقتصادی و سلامتی کے مفادات کے باعث ایک دوسرے میں رونما ہونے والی تبدیلیوں سے لاتعلق نہیں رہ سکتے۔ دونوں ممالک کے تعلقات کا مستقبل بڑی حد تک اس بات پر منحصر ہے کہ دونوں فریق مشترکہ مفادات کو کس حد تک سمجھتے ہیں، اختلافات کو کس طرح حل کرتے ہیں اور تعاون کے لیے کتنے پائیدار نظام تشکیل دیتے ہیں۔
ایسے حالات میں ایران کے بدلتے ہوئے حالات محض تہران کا داخلی معاملہ نہیں، بلکہ افغانستان کے مستقبل کی سمت متعین کرنے والا ایک اہم عامل بھی ہیں۔
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