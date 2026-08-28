ٹرمپ ایران کے بارے میں کھلے عام جھوٹ بول رہے ہیں، چیک شومر

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی سینیٹ میں ڈیموکریٹک اقلیتی رہنما چیک شومر نے ایران کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کو کھلے جھوٹ سے تعبیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے بارے میں حقیقت ٹرمپ کے دعووں سے بالکل مختلف ہے۔
چیک شومر نے کہا کہ چھ ماہ گزر چکے ہیں جب ٹرمپ نے ایران کے خلاف ایسی جنگ شروع کی جس سے امریکی مسلح افواج بھی خطرے میں پڑ گئیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ ٹرمپ کی جانب سے بھڑکائی گئی جنگ کو چھ ماہ گزر چکے ہیں، جس کے نتیجے میں ایندھن کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا اور دنیا میں عدم استحکام پیدا ہوا۔
امریکی سینیٹر نے ٹرمپ حکومت پر ایران کے معاملے میں اپنی ناکامی کے بارے میں کھلے جھوٹ پھیلانے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ چھ ماہ گزرنے کے باوجود ایران آبنائے ہرمز کو اپنے کنٹرول میں رکھے ہوئے ہے۔
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