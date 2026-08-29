قومی اتحاد ایران کی طاقت اور سلامتی کا بنیادی ستون ہے، محسن رضائی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری محسن رضائی نے کہا ہے کہ قومی اتحاد اور سماجی ہم آہنگی ایران کی طاقت اور قومی سلامتی کے بنیادی ترین عوامل میں شامل ہیں۔
محسن رضائی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے بیان میں رہبر انقلاب کے حالیہ بیانات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ بیانات ایک واضح اور غیر مبہم حکمت عملی کی نشاندہی کرتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ رہبر انقلاب کی جانب سے مایوسی پھیلانے والی باتوں، غلط دوئیوں اور سماجی اتحاد کو نقصان پہنچانے والے اقدامات سے اجتناب پر زور دینا سب کے لیے ایک واضح ہدایت ہے۔
ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری نے مزید کہا کہ آج قومی اتحاد اور سماجی ہم آہنگی قومی طاقت اور سلامتی کے اہم ترین عناصر میں شمار ہوتے ہیں۔
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