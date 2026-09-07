ایران-پاکستان کا دوطرفہ تعلقات کو جامع انداز میں فروغ دینے کا پختہ عزم

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے نمائندے کے مطابق، تہران کے گورنر محمد صادق معتمدیان نے ایران میں پاکستان کے سفیر عمران احمد صدیقی سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ دوطرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے نئے منصوبوں کی جانب اشارہ کیا اور دونوں ممالک کے درمیان گہرے تاریخی، ثقافتی اور مذہبی روابط کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور پاکستان کی حکومتوں اور عوام کے درمیان مضبوط اور دیرینہ تعلقات قائم ہیں۔
انہوں نے ایران کے خلاف حالیہ جنگ کے دوران حکومت اور پاکستانی عوام کی جانب سے ایران کے لیے حمایت پر مبنی مؤقف اور امریکہ کے حوالے سے پاکستان کے ثالثی کردار کا بھی ذکر کیا اور اسے دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ تعلق اور دوستانہ روابط کی علامت قرار دیا۔
تہران کے گورنر نے پاکستانی سفیر کے ساتھ ہونے والی ملاقات کو باہمی تعاون کے مختلف شعبوں کی نشاندہی کی جانب ایک عملی قدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ ثقافت، سیاحت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کے حوالے سے ابتدائی اتفاقِ رائے حاصل ہو گیا ہے۔
انہوں نے پاکستان کے وزیرِ داخلہ کی باضابطہ طور پر دورۂ پاکستان کی دعوت کی اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ ہم جلد پاکستان کا دورہ کریں گے، جہاں دونوں ممالک کے تاجروں اور کاروباری افراد کو درپیش رکاوٹوں اور مسائل کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ پاکستانی حکام کے ساتھ ان مسائل کے حل کے لیے مناسب طریقۂ کار پر بھی بات چیت کریں گے۔
محمد صادق معتمدیان نے اقتصادی، تجارتی، ثقافتی اور سیاحتی سمیت تمام شعبوں میں تعلقات کو جامع انداز میں فروغ دینے کے پختہ عزم پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بنیادی مقصد ایران کے دارالحکومت تہران اور پاکستان کے بڑے شہروں کے درمیان موجود مواقع کی نشاندہی کرنا اور ان کے درمیان مؤثر روابط کے لیے ضروری بنیاد فراہم کرنا ہے۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان کے دورے کی حتمی تاریخ اور باہمی تعاون کے ترجیحی شعبوں کی مزید تفصیلات بعد میں جاری کی جائیں گی۔
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