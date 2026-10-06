کوششوں کے باوجود دشمن دفاعی پیداوار روکنے میں ناکام رہے، جنرل حاتمی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی فوج کے سربراہ جنرل امیر حاتمی نے کہا ہے کہ حالیہ مسلط کردہ جنگوں کے دوران ملک کی مقامی دفاعی صنعت نے میدان جنگ میں موجود ایرانی افواج کی بھرپور حمایت کی اور دشمن کی جانب سے پیداوار روکنے کی کوششیں ناکام بنا دیں۔
وزارت دفاع اور مسلح افواج کے لاجسٹک ادارے کے سربراہ مہرداد اخلاقی نے اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کے جنرل اسٹاف ہیڈکوارٹر کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے فوج کے کمانڈر جنرل امیر حاتمی سے ملاقات کی۔
ملاقات کے دوران حاتمی نے 12 روزہ مسلط کردہ جنگ اور رمضان کی جنگ کے دوران ملک کی دفاعی صنعت کے اہلکاروں کی کوششوں کو سراہا۔
انہوں نے کہا کہ دشمن نے فوجی سازوسامان اور ہتھیاروں کی پیداواری زنجیر کو روکنے کی کوشش کی، تاہم وزارت دفاع اور مسلح افواج کے لاجسٹک ادارے کے منتظمین اور کارکنوں نے مضبوط عزم کے ساتھ دشمن کے عزائم کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔
ایرانی فوج کے کمانڈر نے کہا کہ دشمن کی جارحیت کے انتہائی حساس حالات میں بھی دفاعی صنعت کی پیداواری لائنیں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکیں۔
جنرل حاتمی نے کہا کہ حالیہ مسلط کردہ جنگ نے ثابت کیا کہ ملک کی مقامی دفاعی صنعت، جو شہید رہبر انقلاب کے دوراندیش اقدامات کا نتیجہ ہے، حقیقی معنوں میں میدان جنگ میں ایرانی افواج کی پشت پناہ رہی ہے اور آئندہ بھی رہے گی۔
انہوں نے مہرداد اخلاقی کو دفاعی صنعت کے شعبے میں ایک معروف اور تجربہ کار شخصیت قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج ملک کی فعال، متحرک اور باصلاحیت دفاعی صنعتی صلاحیت سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ اپنی طاقت اور جنگی و دفاعی صلاحیت کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔
اس موقع پر مہرداد اخلاقی نے دفاعی صنعتی ادارے میں اپنی ذمہ داری کے دوران اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کے تعاون اور ہم آہنگی کو سراہا۔
انہوں نے کہا کہ دفاعی صنعتی ادارہ اور اس کے زیر انتظام صنعتی کمپلیکس اپنی تمام تر صلاحیتوں اور وسائل کے ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کی چاروں شاخوں کے ساتھ تعاون اور روابط کو وسعت دینے کے لیے تیار ہیں، تاکہ دفاعی آمادگی کو مضبوط اور مسلح افواج کی ضروریات پوری کی جاسکیں۔
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