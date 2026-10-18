ایرانی پارلیمنٹ نے مہرداد اخلاقی کو نیا وزیر دفاع مقرر کرنے کی منظوری دے دی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کی پارلیمنٹ نے مہرداد اخلاقی کتابچی کو ملک کا نیا وزیر دفاع مقرر کرنے کی منظوری دے دی ہے۔
تفصیلات مہر کے مطابق، ایرانی ارکان پارلیمنٹ نے اتوار کے روز منعقدہ کھلے اجلاس میں مہرداد اخلاقی کتابچی کی اہلیت اور پیش کردہ منصوبوں کا جائزہ لینے کے بعد انہیں وزیر دفاع اور مسلح افواج کی معاونت کے عہدے کے لیے اعتماد کا ووٹ دیا۔
مہرداد اخلاقی کتابچی سابق وزیر دفاع میجر جنرل عزیز ناصرزادہ کی جگہ ذمہ داریاں سنبھالیں گے، جو امریکہ اور اسرائیلی حکومت کے حملوں میں شہید ہوگئے تھے۔
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