دشمن کو اپنی دفاعی طاقت میں مزید اضافے کا مشاہدہ کروائیں گے، ایرانی وزیرِ دفاع

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی مسلح افواج کی عدالتی تنظیم کے سربراہ حجت الاسلام احمد رضا پورخاقان نے وزیرِ دفاع و مسلح افواج کے معاون مہرداد اخلاقی سے ملاقات اور گفتگو کی ہے۔
ملاقات میں مسلح افواج کی عدالتی تنظیم کے سربراہ نے اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ میں عوامی نمائندوں کی جانب سے بھاری اکثریت سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے پر مبارک باد دی۔
انہوں نے ذمہ داریوں اور عہدوں کی اہمیت کو بذاتِ خود اصل موضوع قرار دینے کے بجائے کہا کہ مبارک باد کی اصل بات یہ ہے کہ آپ نے اس حساس دور میں ایران کی اسلامی قوم کی خدمت کے لیے منتخب ہونے کی اہلیت حاصل کی ہے۔
حجت الاسلام پورخاقان نے حالیہ جنگ میں دشمن کی سازشوں کو پہچاننے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ جنگ میں اس قوم کے دشمنوں کو ہماری مسلح افواج کے جانبازوں کی طرف سے جن میزائلوں کا سامنا کرنا پڑا، ان سے انہیں اندازہ ہوگیا کہ وہ کس قدر طاقتور ملک اور عوام کے ایمان سے پیدا ہونے والے فولادی عزم کا سامنا کر رہے ہیں۔
مسلح افواج کی عدالتی تنظیم کے سربراہ نے حالیہ جنگ میں مسلح افواج کی حملہ آورانہ صلاحیتوں کے نمایاں پہلوؤں کا ذکر کرتے ہوئے دفاعی صلاحیتوں میں موجود خامیوں کو دور کرنے، ان صلاحیتوں کو مضبوط بنانے اور تیاری کی سطح بلند کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی پر انحصار کرنے پر زور دیا۔
حجت الاسلام پورخاقان نے وزارتِ دفاع کو مسلح افواج کے لیے طاقت پیدا کرنے والا ادارہ قرار دیا اور مسلح افواج کے اہلکاروں کے معاشی حالات اور تنخواہوں کو بہتر بنانے اور ادائیگیوں کی منصفانہ تقسیم کی اہمیت پر زور دیا۔
انہوں نے وزارتِ دفاع میں قوانین کی پابندی، اس سے وابستہ صنعتوں اور علم پر مبنی کمپنیوں کی نگرانی مضبوط بنانے، نظم و ضبط کو مستحکم کرنے اور ادارے کی داخلی سالمیت کے تحفظ پر بھی زور دیا۔
وزیر دفاع و مسلح افواج کے معاون مہرداد اخلاقی نے اس ملاقات میں حجت الاسلام پورخاقان کی آمد اور مسلح افواج کی عدالتی تنظیم کے مجموعے کی حمایت اور تعاون پر ان کا شکریہ ادا کیا۔
وزیرِ دفاع نے اس ملاقات میں حجت الاسلام پورخاقان کو حالیہ جنگ میں وزارتِ دفاع کے کردار اور مستقبل کے لیے کیے گئے منصوبوں کے بارے میں بھی رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے دفاعی سازوسامان کو روح بخشنے والی چیز عوام کا ایمان ہے، اور وزارتِ دفاع جہادی جذبے کے ساتھ عوام اور مسلح افواج کی خدمت کرتی رہے گی۔
انہوں نے مزید کہا کہ ان شاء اللہ، کیے گئے اور کیے جانے والے اقدامات اور اختراعات کے نتیجے میں ہم حملہ آورانہ اور دفاعی صلاحیتوں کے شعبوں میں نمایاں ترقی کا مشاہدہ کریں گے۔ اسی طرح مسلح افواج کے اہلکاروں کے معاشی حالات بہتر بنانے کے لیے بھی بہت اچھے اقدامات کیے گئے ہیں اور کیے جا رہے ہیں، جن میں رہائش کی فراہمی اور دیگر سہولتیں شامل ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ وہ جلد ہی ان اقدامات کے خوشگوار ثمرات سے پہلے سے بڑھ کر مستفید ہوں گے۔
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