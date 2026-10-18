کینیڈا کے فوجی اڈے میں دھماکے اور آتش زدگی، 7 افراد ہلاک، درجنوں زخمی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، کینیڈا کے فوجی اڈے وین رائٹ میں دھماکے اور آتش زدگی کے نتیجے میں کم از کم 7 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوگئے۔
کینیڈین نیوز نیٹ ورک گلوبل نیوز نے متعدد فوجی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ کینیڈا کی مسلح افواج کے زیرِ انتظام وین رائٹ فوجی اڈے میں دھماکا ہوا، جس کے نتیجے میں جانی نقصان ہوا۔
ذرائع کے مطابق، فوجی اڈے میں جنگی گولہ بارود کے ساتھ مشقوں کے دوران ایک گولہ وہاں موجود گیس کی پائپ لائن یا گیس ذخیرہ کرنے کی تنصیب سے ٹکرا گیا، جس کے باعث مقامی وقت کے مطابق شام تقریباً چار بجے دھماکا ہوا۔
نیوز نیٹ ورک نے بتایا کہ دھماکے کے بعد فوجی اڈے میں شدید آگ بھڑک اٹھی، جو 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی تیز ہواؤں کے باعث مزید پھیل گئی۔ اس صورتِ حال کے پیش نظر حکام کو صوبہ البرٹا کے وسیع علاقوں میں ہنگامی انتباہ جاری کرنا پڑا۔
کینیڈا کے وزیر دفاع ڈیوڈ مک گنٹی نے بھی مغربی کینیڈا کے صوبے البرٹا میں واقع وین رائٹ فوجی اڈے پر پیش آنے والے واقعے میں متعدد افراد کی ہلاکت اور زخمی ہونے کی تصدیق کی تھی۔ تاہم، انہوں نے ہلاکتوں کی حتمی تعداد یا واقعے کی نوعیت کے بارے میں تفصیلات فراہم نہیں کیں۔
وزیر دفاع نے کہا کہ پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے اور صورتِ حال انتہائی حساس ہے۔ وین رائٹ کے مقامی میئر نے بھی اس واقعے کے بعد ضروری امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔
واضح رہے کہ وین رائٹ فوجی اڈہ کینیڈا کی مسلح افواج کے اہم اور فعال فوجی مراکز میں شمار ہوتا ہے۔ یہ صوبہ البرٹا میں واقع ہے اور ایڈمنٹن شہر سے تقریباً 180 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع ہے۔
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