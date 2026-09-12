شام پر صہیونی جارحیت جاری، دمشق کے نواح میں دھماکے

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق شام کے دارالحکومت دمشق کے نواح میں واقع الضمیر شہر کے شمال مغرب میں دھماکے کی آواز سنی گئی۔
رپورٹ کے مطابق واقعے کی نوعیت معلوم کرنے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔
بعض غیر سرکاری ذرائع نے دعوی کیا ہے کہ یہ دھماکا علاقے میں اسلحے اور گولہ بارود کے ایک گودام میں ہوا ہے، تاہم اس دعوے کی سرکاری طور پر تصدیق نہیں ہوئی۔
ابھی تک واقعے کی اصل وجہ یا ممکنہ جانی نقصان کے بارے میں مزید تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔
اس سے قبل بھی شامی میڈیا نے شام کے خلاف صہیونی حکومت کے مسلسل حملوں اور جارحیت کی خبریں دی تھیں۔
شام کے الاخباریہ نیٹ ورک نے رپورٹ کیا کہ قابض فوج نے دمشق کے مغربی نواح میں واقع بیت جن شہر کے مغرب میں زرعی علاقوں پر توپ خانے سے گولہ باری کی۔
شام پر صہیونی حکومت کے حملے اور اسرائیلی قابض فوج کی شامی سرزمین پر موجودگی دمشق کی حکومت کے لیے ایک اہم تشویش بن چکی ہے۔
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