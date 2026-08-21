ایران اور عراق نے اپنی تقدیر کے فیصلے کا اختیار بڑی طاقتوں سے چھین لیا، قالیباف

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمدباقر قالیباف نے کہا ہے کہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ایران اور عراق کی دو قوموں نے یہ قبول نہیں کیا کہ ان کی تقدیر دوسرے ممالک کے دارالحکومتوں میں لکھی جائے۔
تفصیلات کے مطابق محمدباقر قالیباف نے جمعرات کو کربلائے معلیٰ میں شہید امام خامنہ ای کی تدفین کے چالیسویں روز منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس موقع پر رہبر انقلاب اسلامی اور ملت ایران کا سلام عراقی عوام تک پہنچانے آئے ہیں۔
انہوں نے عراقی عوام کی جانب سے شہید رہبر کی تاریخی تشییع میں بھرپور شرکت کو سراہتے ہوئے کہا کہ ملت عراق نے اس موقع پر حق برادری ادا کیا اور دنیا کو حیران کر دیا۔
قالیباف نے کہا کہ ایران اور عراق کے درمیان تعلقات دشمنوں کی کوششوں کے باوجود مزید مضبوط ہوئے ہیں۔ دونوں ممالک کو ایک دوسرے سے دور کرنے کے لیے دشمنوں نے جتنے قدم اٹھائے، دونوں قومیں اتنی ہی زیادہ قریب آتی گئیں۔
انہوں نے کہا کہ ایران اور عراق کے درمیان تعلقات کی بنیاد مشترکہ تاریخ، جغرافیہ اور اہل بیت عصمت و طہارتؑ سے وابستہ عقائد پر قائم ہے، جبکہ دونوں ممالک کو قریب لانے والی سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنی تقدیر کا فیصلہ غیر ملکی طاقتوں کے ہاتھوں میں دینے سے انکار کرتے ہیں۔
پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا کہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ایران اور عراق وہ دو قومیں تھیں جنہوں نے دوسروں کی کہانی کا حصہ بننے سے انکار کیا اور اپنی سرنوشت مغربی حکومتوں کے دارالحکومتوں میں نہیں لکھنے دی۔
انہوں نے کہا کہ اگر دونوں ممالک اپنی مزاحمت، عوامی استقامت اور باہمی تعاون سے سلامتی قائم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں تو اب وقت ہے کہ دونوں قوموں کی اقتصادی خوشحالی، ترقی اور پیشرفت کے لیے بھی مل کر کام کریں۔
قالیباف نے مزید کہا کہ ایران اور عراق صرف الفاظ دہرانے کے لیے یہاں موجود نہیں بلکہ دونوں ممالک کی سلامتی و استحکام کو مضبوط بنانے، بیرونی مداخلت کا راستہ محدود کرنے اور عوامی زندگی بہتر بنانے کے لیے واضح منصوبے رکھتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ایران اور عراق سخت ترین حالات میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، مشکلات میں ساتھ دیا ہے اور کامیابیوں میں بھی ایک دوسرے کے شریک رہیں گے۔
قالیباف نے کہا کہ دونوں قوموں کی اصل طاقت ان کی برادری اور باہمی اتحاد میں ہے۔
کربلائے معلی میں منعقدہ اس تقریب میں محمدباقر قالیباف کے علاوہ ایرانی پارلیمانی وفد، عراق میں رہبر انقلاب کے نمائندے، ایرانی سفیر، کربلا کے حکام، قبائلی عمائدین اور بڑی تعداد میں عراقی و ایرانی زائرین نے شرکت کی۔
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