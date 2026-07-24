صہیونی حکومت اسلامی ممالک کی سب سے بڑی دشمن ہے، قالیباف

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت بلا شبہ تمام اسلامی ممالک کی مشترکہ دشمن ہے، اور ایران و عراق کا تعاون اسلامی ممالک کے اتحاد کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔
تفصیلات کے مطابق قالیباف نے تہران میں عراقی وزیراعظم علی فالح الزیدی سے ملاقات کے دوران عراقی عوام اور حکومت کا شہید رہبر انقلاب کی عراق میں ہونے والی شاندار تشییع اور زائرین اربعین کی میزبانی پر شکریہ ادا کیا۔
انہوں نے کہا کہ تہران اور بغداد کے درمیان تاریخی تعلقات خطے کے استحکام اور اسلامی ممالک کے مفادات کے لیے انتہائی اہم ہیں، اور دونوں ممالک باہمی تعاون کے ذریعے خطے کو درپیش بہت سے مسائل کے حل میں مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔
قالیباف نے کہا کہ صہیونی حکومت تمام اسلامی ممالک کی دشمن ہے، اس لیے ایران اور عراق کا مشترکہ تعاون اسلامی دنیا کے اتحاد اور اس خطرے کا مقابلہ کرنے میں مؤثر ثابت ہوگا۔
اس موقع پر عراقی وزیراعظم علی فالح الزیدی نے ایران اور عراقی عوام کے درمیان گہرے تعلقات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ عراق اور اسلامی جمہوریہ ایران صرف ہمسایہ ممالک نہیں بلکہ ایک دوسرے کے شراکت دار ہیں، کیونکہ دونوں کی تقدیر ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔
انہوں نے شہید رہبر انقلاب کی تشییع کے حوالے سے کہا کہ یہ عراقی عوام کا فرض تھا، کیونکہ ان کی رحلت صرف ایک شخصیت کا نقصان نہیں بلکہ عالم تشیع کی ایک عظیم ہستی کا فقدان ہے۔
علی فالح الزیدی نے مزید کہا کہ شدید گرمی کے باوجود عراق میں شہید رہبر انقلاب کی تشییع میں شریک لاکھوں افراد نے دنیا کو اتحاد، عقیدت اور عوامی وابستگی کی ایک منفرد تصویر دکھائی۔
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