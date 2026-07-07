دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ کی شہید رہبر انقلاب اسلامی کی قم میں تشییع کی براہ راست کوریج

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، شہید رہبر انقلاب اسلامی ایران کی شاندار تشییع کا انعقاد کئی روز گزرنے کے باوجود عالمی ذرائع ابلاغ کی خصوصی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔
تفصیلات کے مطابق، گزشتہ دنوں شہید رہبر انقلاب اسلامی کی تشییع کی تقریبات کو دنیا بھر کے میڈیا نے لمحہ بہ لمحہ براہ راست نشر کیا، جبکہ آج مقدس شہر قم میں ہونے والی تشییع بھی عالمی خبر رساں اداروں کی خصوصی توجہ حاصل کر رہی ہے۔
یمنی ٹی وی چینل المسیرہ نے اس تقریب کی براہ راست کوریج کرتے ہوئے رپورٹ کیا کہ قم شہر میں شہید رہبر کی تشییع میں عوام کی وسیع شرکت دیکھنے میں آ رہی ہے اور لوگوں کا ایک عظیم سیلاب اس تقریب میں موجود ہے۔
دنیا کے مختلف ذرائع ابلاغ نے قم میں ہونے والی تشییع کے مناظر کو نمایاں کرتے ہوئے عوام کی بڑی تعداد، مذہبی عقیدت اور شہید رہبر کے ساتھ عوامی وابستگی کو خصوصی کوریج دی۔
عراق کے عوام سے شہید رہبر کی تشییع میں بھرپور شرکت کی اپیل
عراق کے سیاسی اتحاد فریم ورک کوآرڈی نیشن نے گزشتہ روز ہادی العامری کے دفتر میں اجلاس منعقد کیا، جس میں عراق کے وزیر اعظم علی الزیدی کی موجودگی میں شہید رہبر ایران کی تشییع کے لیے سرکاری اور عوامی سطح پر کیے گئے اقدامات پر گفتگو کی گئی۔
اجلاس میں عراق کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام سے اپیل کی گئی کہ وہ بڑی تعداد میں تشییع میں شرکت کریں تاکہ امت مسلمہ کے اہم مسائل کی حمایت میں شہید رہبر کے مؤقف کو خراج عقیدت پیش کیا جا سکے۔
عراق کے سیکیورٹی میڈیا یونٹ کے سربراہ سعد معن نے بتایا کہ کربلائے معلی اور نجف اشرف میں شہید رہبر کی تشییع کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ تشییع کا راستہ ثورۃ العشرین پل سے روضہ امام علی تک ہوگا، جس کی لمبائی 6 کلومیٹر ہے، جبکہ 351 حسینی موکب بھی اس تقریب میں خدمات انجام دیں گے۔
سعد معن کے مطابق 600 سے زائد عرب اور غیر ملکی صحافی تقریب میں موجود ہوں گے، جبکہ 3 ہزار سے زیادہ عراقی، عرب اور غیر ملکی میڈیا کارکنان اس تاریخی تقریب کی کوریج کریں گے۔
کربلا میں پہلے زائر اربعین کے طور پر شہید رہبر کو خوش آمدید
کربلا کی صوبائی انتظامیہ نے ایک خصوصی بل بورڈ نصب کرکے شہید رہبر انقلاب کی اس صوبے میں آمد کو رواں سال کے پہلے زائر اربعین کے عنوان سے یاد کیا اور انہیں خوش آمدید کہا۔
سی این این کی قم میں شہید رہبر کی تشییع کی براہ راست کوریج
امریکی ٹی وی چینل سی این این کی ویب سائٹ نے جمعہ سے تہران میں شہید رہبر کی تشییع کی براہ راست کوریج شروع کی تھی، جبکہ آج منگل کو بھی قم میں ہونے والی تشییع کے ابتدائی لمحات سے براہ راست نشریات کا آغاز کیا۔
لاکھوں ایرانی شہید رہبر کی تشییع میں شریک ہوئے، روسی چینل
روسیا الیوم عربی نے رپورٹ کیا کہ آج صبح سے قم کے مسجد مقدس جمکران میں شہید رہبر کے پیکر سے الوداعی مراسم کے لیے تیاریاں جاری تھیں، جن میں سید حسن نصراللہ کے صاحبزادے کی موجودگی بھی تھی۔
رپورٹ میں کہا گیا کہ گزشتہ دنوں لاکھوں ایرانیوں نے اپنے شہید رہبر کے پیکر کی تشییع میں شرکت کی
شہید رہبر کی تشییع امریکہ اور اسرائیل کے لیے عوامی پیغام ہے، رائٹرز
خبر رساں ادارے رائٹرز نے رپورٹ کیا کہ شہید رہبر کی شاندار تشییع صرف ایک قومی وداع نہیں بلکہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے ایک واضح عوامی پیغام بھی ہے۔
رپورٹ کے مطابق اس تقریب نے ثابت کیا کہ ایران کو دباؤ میں لانے اور تسلیم کرانے کی واشنگٹن اور تل ابیب کی کوششیں ناکام رہی ہیں۔
رائٹرز نے علاقائی حکام اور تجزیہ کاروں کے حوالے سے کہا کہ یہ تقریب ایران کی ثابت قدمی اور طاقت کی علامت ہے، جو مستقبل کی حکمت عملی اور مذاکرات میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔
تشییع میں سرخ پرچم ایک خاص علامت ہیں، الجزیرہ
الجزیرہ نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ شہید رہبر کی عوامی شرکت سے بھرپور تشییع ایک سوچا سمجھا سیاسی اور مذہبی پیغام ہے۔
رپورٹ کے مطابق جمعہ کو سرکاری تعزیت اور غیر ملکی وفود کی شرکت، ہفتہ کو امام خمینی مصلی میں عوامی وداع اور اتوار کو آیت اللہ جعفر سبحانی کی امامت میں نماز جنازہ کے لیے مختلف مراحل ترتیب دیے گئے۔
الجزیرہ کے مطابق یہ مراسم حکومت اور خارجہ تعلقات، عوامی شرکت اور مذہبی رسومات کے تین پہلوؤں سے گزرے۔
رپورٹ میں کہا گیا کہ سرخ پرچم ایرانی سیاسی اور مذہبی ثقافت میں صرف سوگ کی علامت نہیں بلکہ شہادت، مزاحمت اور ایسے خون کی علامت ہیں جس کے انتقام کا تصور موجود ہے۔
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