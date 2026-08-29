ٹرمپ کو ووٹ دینے والی امریکی نسل زیڈ میں پشیمانی، ایک تہائی ووٹر اپنے فیصلے سے ناخوش

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکہ میں ہونے والے ایک نئے سروے کے نتائج کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دینے والی نسلِ زیڈ کے ایک بڑے حصے نے اپنے فیصلے پر پشیمانی کا اظہار کیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق امریکی جریدے دی ہل کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ادارہ نیوگیٹر کی جانب سے کیے گئے تازہ سروے میں ٹرمپ کو ووٹ دینے والے نسلِ زیڈ کے 31 فیصد افراد نے کہا کہ وہ اپنے ووٹ پر افسوس محسوس کرتے ہیں۔
سروے کے نتائج ایک بار پھر ٹرمپ اور ری پبلکن پارٹی کی مقبولیت میں کمی کی جانب اشارہ کرتے ہیں، جبکہ ری پبلکن نمائندے رواں سال موسم خزاں میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات کی تیاری کر رہے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق 2024 کے صدارتی انتخابات میں نسلِ زیڈ ٹرمپ کے لیے اہم ووٹر گروہوں میں شامل تھی، تاہم موجودہ سروے میں اسی نسل نے ٹرمپ کی کارکردگی کے حوالے سے سب سے کم حمایت ظاہر کی۔
رپورٹ کے مطابق نوجوان امریکی ان افراد میں زیادہ نمایاں ہیں جو ٹرمپ کی پالیسیوں اور ملک کی معاشی صورتحال سے غیر مطمئن ہیں۔
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