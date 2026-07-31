  1. ایران
31 جولائی، 2026، 5:52 AM

بے گناہوں کا خون بہانے والوں کو اپنے جرائم کی قیمت چکانی پڑے گی، قالیباف

بے گناہوں کا خون بہانے والوں کو اپنے جرائم کی قیمت چکانی پڑے گی، قالیباف

ایرانی اسپیکر محمد باقر قالیباف نے قشم میں شہری آبادی پر حملے کو دہشت گردی قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ میدان جنگ کی ناکامی کا بدلہ معصوم شہریوں سے لیتا ہے۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، محمد باقر قالیباف نے کہا کہ امریکہ ہر روز اپنے ہاتھ ایک نئے جرم سے آلودہ کر رہا ہے۔ جزیرۂ قشم میں عام شہریوں کے رہائشی گھروں پر دہشت گردانہ حملہ، میناب اور لامرد میں ہونے والے جرائم کا تسلسل ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ امریکی اس بات کے عادی ہو چکے ہیں کہ میدانِ جنگ میں ملنے والے تھپڑوں کا بدلہ بے گناہ لوگوں کا خون بہا کر لیتے ہیں۔ انہیں اس کی قیمت چکانا پڑے گی۔

قالیباف کے اس بیان میں جزیرۂ قشم، میناب اور لامرد میں ہونے والے حملوں کی شدید مذمت کی گئی ہے اور امریکہ کو ان کارروائیوں کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔

News ID 1940488

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