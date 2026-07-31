بے گناہوں کا خون بہانے والوں کو اپنے جرائم کی قیمت چکانی پڑے گی، قالیباف

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، محمد باقر قالیباف نے کہا کہ امریکہ ہر روز اپنے ہاتھ ایک نئے جرم سے آلودہ کر رہا ہے۔ جزیرۂ قشم میں عام شہریوں کے رہائشی گھروں پر دہشت گردانہ حملہ، میناب اور لامرد میں ہونے والے جرائم کا تسلسل ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ امریکی اس بات کے عادی ہو چکے ہیں کہ میدانِ جنگ میں ملنے والے تھپڑوں کا بدلہ بے گناہ لوگوں کا خون بہا کر لیتے ہیں۔ انہیں اس کی قیمت چکانا پڑے گی۔
قالیباف کے اس بیان میں جزیرۂ قشم، میناب اور لامرد میں ہونے والے حملوں کی شدید مذمت کی گئی ہے اور امریکہ کو ان کارروائیوں کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔
آپ کا تبصرہ