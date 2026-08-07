سپاہ کے ہاتھوں تباہ امریکی و اسرائیلی ڈرونز کی نئی تصاویر جاری

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے جدید دفاعی نظام کے ذریعے مار گرائے گئے امریکی اور اسرائیلی ڈرونز کے ملبے کی نئی تصاویر جاری کر دی گئی ہیں۔
رپورٹ کے مطابق جاری کردہ تصاویر میں امریکی ساختہ MQ-1C گرے ایگل جاسوسی و جنگی ڈرون، MQ-9 ریپر میں استعمال ہونے والے TPE331 ٹربو پراپ انجن اور اسرائیلی ساختہ ہرمس-900 جاسوسی و جنگی ڈرون کے باقیات واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہیں۔
یہ ڈرون سپاہ پاسداران کی فضائی دفاعی فورس کے جدید دفاعی نظام کے ذریعے پتہ لگانے کے بعد تباہ کیے گئے تھے، جبکہ حالیہ تصاویر میں ان کے ملبے کی مزید تفصیلات سامنے لائی گئی ہیں۔
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