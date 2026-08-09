ایران کے سامنے امریکہ و اسرائیل بے بس؛ مسلسل ناکامیوں کا کوئی جواب نہیں، سپاہ پاسداران

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی تہران یونٹ کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل حسن حسن زادہ نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیلی حکومت ایران کے مقابلے میں اپنی مسلسل ناکامیوں کا کوئی جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔
جنرل حسن زادہ نے ایک مقامی ڈویژن کے دورے کے دوران کہا کہ آج امریکہ اور اسرائیلی حکومت کے اعلی عہدیدار اپنی بار بار کی ناکامیوں پر عوامی رائے عامہ، دانشوروں اور حتی کہ اپنے عوام کے سامنے بھی کوئی جواب پیش نہیں کرسکتے۔
انہوں نے کہا کہ امریکہ اور صہیونی حکومت اسلامی جمہوری ایران کے خلاف اپنے تمام اہداف کے حصول میں مکمل طور پر ناکام رہے ہیں۔
سپاہ پاسداران کے کمانڈر نے ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی حالیہ مشترکہ جارحانہ کارروائیوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دونوں فریق ایران کے اسلامی نظام کو ختم کرنے، ایرانی مسلح افواج کو کمزور کرنے اور ملک کو اس کے پُرامن جوہری توانائی پروگرام سے دستبردار کرانے میں کامیاب نہیں ہوسکے۔
انہوں نے کہا کہ گذشتہ سال جون میں ہونے والی 12 روزہ جنگ اور اس کے بعد 28 فروری سے 7 اپریل تک جاری رہنے والی 40 روزہ جنگ کے دوران ایران نے مسلسل جوابی کارروائیاں کرتے ہوئے خطے میں امریکہ اور اسرائیل کے حساس اور تزویراتی اہداف کو نشانہ بنایا۔
جنرل حسن زادہ کے مطابق جون کی 12 روزہ جنگ کے دوران امریکہ نے صہیونی حکومت کی درخواست پر تہران سے جنگ بندی کی اپیل کی، جبکہ 40 روزہ جنگ کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی مسلح افواج کی جانب سے کم از کم 100 جوابی کارروائیوں کے بعد یک طرفہ جنگ بندی کا اعلان کیا۔
انہوں نے کہا کہ جنگ بندی اور بعد ازاں پاکستان کی ثالثی میں مفاہمتی یادداشت طے پانے کے بعد بھی امریکہ کی جانب سے ہونے والی خلاف ورزیوں کے جواب میں ایرانی مسلح افواج نے اپنی کارروائیاں جاری رکھیں اور کسی دباؤ کے سامنے پیچھے نہیں ہٹیں۔
ایرانی کمانڈر نے دشمن کے مقابلے میں حاصل ہونے والی کامیابیوں میں ایرانی عوام کی ملک گیر حمایت کو بھی اہم قرار دیا۔ انہوں نے اسلامی نظام کے لیے عوامی حمایت، بالخصوص بسیج رضاکار فورس کی پشت پناہی کو ایران کی کامیابیوں کا اہم سبب قرار دیا۔
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