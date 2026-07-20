امریکہ آبنائے ہرمز میں ایران کی اسٹریٹجک برتری ختم کرنے میں ناکام رہے گا، کمانڈر سپاہ پاسداران

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے نائب کمانڈر بریگیڈیئر جنرل یداللہ جوانی نے کہا کہ امریکہ آبنائے ہرمز میں ایران کی اسٹریٹجک کامیابی کو ختم کرنے اور جنگ سے پہلے کی صورتحال بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اسے اس میں کامیابی نہیں ملے گی۔
انہوں نے کہا کہ ایران کے آبنائے ہرمز پر کنٹرول نے خطے میں طاقت کے توازن کو بنیادی طور پر تبدیل کر دیا ہے اور امریکہ فوجی اشتعال انگیزی اور بحری ناکہ بندی کے ذریعے اس نئی صورتحال کو چیلنج کرنا چاہتا ہے۔
جنرل جوانی نے کہا کہ امریکہ نے فوجی اور شہری اہداف پر حملوں سمیت جو بھی اقدامات کیے، ان سب کا ایران نے سخت، فیصلہ کن اور موثر جواب دیا۔ امریکہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا اور خطے میں ایک نئی جغرافیائی سیاسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے جس میں ایران کو برتری حاصل ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ 12 روزہ اور 40 روزہ جنگ کے دوران اور حالیہ دنوں میں ایران کی مسلح افواج نے اردن، بحرین، کویت، عمان اور دیگر ممالک میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو بھرپور حملوں کا نشانہ بنایا۔ ماہرین اور تجزیہ کار بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ایران کی موجودہ اسٹریٹجک پوزیشن خطے کے تمام تزویراتی معادلات کو تبدیل کر دے گی۔ اس جنگ کا سب سے بڑا نقصان امریکہ کو ہوا ہے اور ایران اس کا سب سے بڑا فاتح بن کر سامنے آیا ہے۔
انہوں نے آیت اللہ سید علی خامنہ ای کی شہادت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس کارروائی کے ذمہ دار افراد کبھی سکون اور اطمینان حاصل نہیں کر سکیں گے اور ان کے خلاف مختلف طریقوں سے کارروائیاں جاری رہیں گی۔ خامنہ ای کی شہادت صرف ایران ہی نہیں بلکہ پوری مسلم دنیا اور آزادی پسند عوام کے لیے ایک عالمی سانحہ ہے۔
جنرل جوانی نے کہا کہ رہبر معظم انقلاب آیت اللہ سید مجتبی خامنہ ای نے واضح کر دیا ہے کہ انتقام لینا ایک جائز اور مذہبی حق ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایران اور عراق میں ہونے والی تشییع کی تقریبات میں لاکھوں افراد کی شرکت اور انتقام کے نعروں نے انصاف کے مطالبے کو اجاگر کیا۔
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