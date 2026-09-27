آبنائے ہرمز سے ملنے والی جنگی غنیمت کی تفصیلات؛ REMUS 600 کے راز ایران کے اختیار میں

مہر خبررساں ایجنسی، سیاسی ڈیسک، ہادی رضائی: سپاہ پاسدارانِ انقلاب کی نیوی کے بیان کے مطابق، REMUS 600 قسم کی جدید ٹیکنالوجی سے لیس امریکی آبدوز آبنائے ہرمز میں ایرانی فورسز کے ہاتھ لگی ہے۔ یہ آبدوز سینکڑوں میٹر گہرائی میں کام کرنے، زیرِآب ڈیٹا جمع کرنے اور جدید سینسرز سے استفادہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور یہ ایک آبدوز سے کہیں زیادہ ایک معلوماتی ڈیٹا بھی ہے۔
اب بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کی غنیمت اپنے زیرِآبی مشنوں کے بارے میں کون سی معلومات اپنے ساتھ لائی ہے؟
آبنائے ہرمز میں دوسری امریکی جدید ٹیکنالوجی سے لیس آبدوز کو پکڑے جانے سے ایک بار پھر پیچیدہ زیرِآبی جنگ میں سپاہ پاسدارانِ انقلابِ اسلامی کی بحریہ کی معلوماتی اور آپریشنل صلاحیت کے ایک حصے کو ظاہر کیا ہے۔ اس بار امریکہ کی جدید ٹیکنالوجی سے لیس آبدوزوں میں سے ایک REMUS 600 پاسداران کے اہلکاروں کے ہاتھ لگی ہے۔
سپاہ پاسدارانِ انقلابِ اسلامی کی بحریہ نے اعلان کیا ہے کہ اس فورس کے اہلکاروں نے ایک مربوط اور پیچیدہ آپریشن کے دوران معلوماتی برتری اور الیکٹرانک جنگی صلاحیتوں سے استفادہ کرتے ہوئے آبنائے ہرمز میں سرگرم REMUS 600 قسم کی ایک جدید امریکی آبدوز کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔
اس آپریشن کی اہمیت صرف ایک بغیر پائلٹ آبدوز پر قبضے تک محدود نہیں، کیونکہ REMUS 600 زیر آبی آپریشنز، جاسوسی، سمندر کی تہہ کی نقشہ سازی، بارودی سرنگوں کی تلاش و درجہ بندی اور ماحولیاتی ڈیٹا جمع کرنے کے لیے ایک جدید نظام ہے اور مختلف ترتیبوں میں اسے مختلف جدید سینسرز اور آلات سے لیس کیا جا سکتا ہے۔
اب یہ سسٹم ایرانی ماہرین کے اختیار میں ہے؛ ایسی صورتحال جو ٹیکنالوجی کو سمجھنے، مشن کے ڈیٹا کا جائزہ لینے اور امریکہ کے خودمختار زیرِآبی نظاموں کے طریقۂ کار کا مطالعہ کرنے کے حوالے سے خصوصی اہمیت رکھ سکتی ہے۔
ریموس 600؛ جدید امریکی زیرِآبی روبوٹ
ریموس 600 ایک جدید آبدوز یا AUV ہے، جسے پانی کے اندر طویل مدتی مشن انجام دینے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ سسٹم تقریباً 600 میٹر کی گہرائی تک کام کر سکتا ہے اور انرشیل نیویگیشن، DVL اور صوتی مقام یابی کے نظام استعمال کرتے ہوئے مشن کے راستے کا ایک بڑا حصہ آپریٹر کی لمحہ بہ لمحہ رہنمائی کے بغیر طے کر سکتا ہے۔
یہ آبدوز مختلف قسم کے سینسرز، جن میں امیجنگ سونار، سائیڈ سونار، ماحولیاتی سینسرز، کیمرہ اور خصوصی جاسوسی آلات شامل ہیں، لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہی خصوصیت REMUS 600 کو زیرِآب جاسوسی اور سمندری ماحول سے معلومات جمع کرنے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم بناتی ہے۔
اس ساخت کی بعض ترتیبوں میں آپریشنل مداومت کئی گھنٹوں تک پہنچتی ہے اور سسٹم پانی کے اندر قابلِ ذکر فاصلہ طے کر سکتا ہے۔
ریموس 600 ایک جدید ڈرون (AUV/UUV) ہے جسے Hydroid نے تیار کیا ہے، جو Kongsberg کی ذیلی کمپنیوں میں شامل ہے۔ اسے پانی کے اندر طویل مدتی مشن، سمندری ڈیٹا جمع کرنے، سمندر کی تہہ کی نقشہ سازی اور دفاعی و تحقیقی مقاصد کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس کا ڈیزائن ماڈیولر ہے، یعنی سینسرز اور مشن کے آلات کو آپریشن کی نوعیت کے مطابق تبدیل کیا جا سکتا ہے۔
فیزیکی اور آپریشنل خصوصیات
لمبائی: تقریباً 3.25 میٹر
باڈی: 32.4 سینٹی میٹر
وزن: بنیادی ترتیب میں تقریباً 240 کلوگرام؛ آلات کے لحاظ سے مختلف ہو سکتا ہے
آپریشنل گہرائی: 600 میٹر
زیادہ گہرائی والی ترتیب: بعض ذرائع اور ترتیبوں میں 1500 میٹر کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔
زیادہ سے زیادہ رفتار: تقریباً 5 ناٹ (2.6 میٹر فی سیکنڈ)
عام مشن کی رفتار: تقریباً 3 تا 4 ناٹ
مداومت: بیٹری، رفتار اور آلات کے لحاظ سے مختلف؛ مختلف ذرائع نے مختلف ترتیبوں کے لیے تقریباً 24 سے قریب 70 گھنٹے تک کا وقت بتایا ہے۔
تقریبی حدِ سفر: 286 بحری میل
توانائی کا ذریعہ: ری چارج کی قابل لیتھیم آئن بیٹری
نقل و حمل: معاون آلات کے ذریعے قابلِ منتقلی اور عموماً تعیناتی کے لیے گاڑی یا بحری جہاز درکار ہوتا ہے۔
پرانے اعداد و شمار میں 24 گھنٹے کی مداومت بتائی گئی ہے، جبکہ WHOI نے REMUS 600 کی ایک ترتیب کے لیے تقریباً 70 گھنٹے کی مداومت کا ذکر کیا ہے۔ اس لیے REMUS 600 کی مداومت تمام ترتیبوں کے لیے ایک مقررہ عدد نہیں ہے اور یہ بیٹری، رفتار، گہرائی اور آلات پر منحصر ہے۔
نیویگیشن اور کنٹرول کے نظام
ریموس 600 خودکار حرکت اور راستے کی درست ریکارڈنگ کے لیے درج ذیل نیویگیشن نظاموں کے امتزاج سے استفادہ کرتا ہے:
آئی این ایس/انرشیل نیویگیشن
آئی ایم یو
ڈی وی ایل، جو سمندر کی تہہ کے مقابلے میں رفتار کی پیمائش کرتا ہے۔
جی پی ایس، سطح آب پر مقام کے تعین کے لیے درکار ہوتا ہے۔
گہرائی معلوم کرنے کے لیے پریشر سینسرز
ریموس کی ساخت کے مخصوص نیویگیشن اور پروسیسنگ نظام
پہلے سے طے شدہ مشن انجام دینے اور مقررہ راستے پر خودکار حرکت کرنے کی صلاحیت
سینسرز اور آلات
ریموس 600 کی اہم خصوصیات میں سے ایک اس کے آلات کا ماڈیولر ڈیزائن ہے۔ اس لیے ضروری نہیں کہ ایک REMUS 600 کے تمام مشنوں میں ایک جیسے سینسرز نصب ہوں۔ دستیاب معلومات کے مطابق ان میں درج ذیل چیزیں شامل ہیں:
سائیڈ سکن سونار، سمندر کی تہہ کی تصویری عکاسی کے لیے
Multibeam Echosounder (MBES)، گہرائی معلوم کرنے اور تین جہتی نقشہ سازی کے لیے
Synthetic Aperture Sonar (SAS/SSAM)، اعلیٰ ریزولوشن کی تصویربرداری کے لیے
Sub-Bottom Profiler (SBP)، سمندر کی تہہ کے نیچے موجود تہوں کے جائزے کے لیے
CTD، برقی موصلیت، درجہ حرارت اور گہرائی کی پیمائش کے لیے
ADCP، پانی کے بہاؤ کی پیمائش کے لیے
کیمرہ اور تصویری نظام
میگنیٹومیٹر
ماحولیاتی اور سمندری سینسرز
زیرِآب اہداف کی شناخت اور مقام یابی کے لیے مخصوص نظام
مثال کے طور پر Kongsberg نے اعلیٰ ریزولوشن نقشہ سازی اور تصویربرداری کے لیے HISAS 2040 اور EM 2040 سے لیس REMUS 600 کی ایک ترتیب پیش کی ہے۔
مواصلات
اے یو وی میں پانی کے اندر مواصلات عام ریڈیو مواصلات کے برعکس محدود ہوتے ہیں۔ REMUS 600 پانی کے اندر ڈیٹا اور احکامات کے تبادلے کے لیے صوتی موڈیم استعمال کر سکتا ہے اور سطح پر آنے کے بعد GPS اور وائرلیس مواصلات جیسے سطحی مواصلاتی ذرائع دستیاب ہو جاتے ہیں۔
ایک مستند تکنیکی ترتیب میں WHOI Micro-Modem صوتی موڈیم کا ذکر کیا گیا ہے، جو 20 تا 30 kHz کی فریکوئنسی پر 80 سے 1200/s کی ڈیٹا رفتار اور زیادہ سے زیادہ تقریباً 1.5 کلومیٹر فاصلے تک کام کرتا ہے۔ یہ اعداد و شمار اسی مخصوص ترتیب سے متعلق ہیں اور انہیں تمام ورژنز کی مستقل خصوصیات نہیں سمجھنا چاہیے۔
مشن کی صلاحیتیں
ریموس 600 ایک کثیرالمقاصد پلیٹ فارم ہے اور آلات کے لحاظ سے اسے درج ذیل مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے:
ہائیڈروگرافک اور سمندر کی تہہ کی نقشہ سازی
گہرائی کی پیمائش اور نقشے تیار کرنا
ارضیاتی اور جیو فزیکل جائزے
ماحولیاتی اور سمندری نگرانی
پانی کے اندر موجود اشیاء کی تلاش اور مقام یابی
زیرِآبی ڈھانچوں اور تنصیبات کا معائنہ
تلاش اور جستجو
بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں کا جائزہ
سمندر کی تہہ میں تبدیلیوں کی نگرانی
مناسب سینسرز کے ساتھ Mine Countermeasure (MCM) مشن
زیرِآبی جاسوسی، نگرانی اور ڈیٹا جمع کرنے کا مشن
سائنسی تحقیق اور سمندری نمونے جمع کرنا
اہم خصوصیت: ماڈیولر ڈیزائن
ریموس 600 کا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ آبدوز خود وہی رہتی ہے، لیکن سینسرز اور مشن کا پیکیج تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح ایک ہی پلیٹ فارم کو نقشہ سازی، سمندری علوم، معائنے یا زیرِآب جاسوسی کے مشن کے لیے ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ WHOI نے بھی سینسرز کو تبدیل اور دوبارہ ترتیب دینے کی اسی صلاحیت پر زور دیا ہے۔
مختصراً، REMUS 600 ایک درمیانے درجے کا، خودمختار اور ماڈیولر AUV ہے، جس کا قطر تقریباً 32 سینٹی میٹر، لمبائی تقریباً 3.25 میٹر، بنیادی عملیاتی گہرائی 600 میٹر، زیادہ سے زیادہ رفتار تقریباً 5 ناٹ اور مختلف قسم کے سونار، نیویگیشن، تصویری اور سمندری سینسرز لے جانے کی صلاحیت ہے۔ مداومت اور گہرائی کے بارے میں شائع شدہ اعداد و شمار میں نمایاں فرق مختلف ورژنز، بیٹریوں اور مشن کی ترتیب کی وجہ سے ہے؛ اس لیے تکنیکی رپورٹ میں بہتر ہے کہ اعداد و شمار کے ساتھ ’’ترتیب‘‘ کا ذکر کیا جائے۔
آبنائے ہرمز میں REMUS 600 کو پکڑنے کی اہمیت کیا ہے؟
آبنائے ہرمز دنیا کی حساس ترین اسٹریٹجک آبی گزرگاہوں میں سے ایک ہے اور اس کے زیرِآب ماحول پر کنٹرول خطے کی بحری سلامتی کے معاملات کا ایک اہم حصہ سمجھا جاتا ہے۔
ایسے ماحول میں جدید ٹیکنالوجی سے لیس آبدوز کا استعمال کسی فوجی قوت کو یہ اجازت دے سکتا ہے کہ وہ براہِ راست انسانی اہلکاروں کو خطرناک ماحول میں بھیجے بغیر سمندر کی تہہ، گزرگاہوں، زیرِآب اشیاء اور سمندری ماحول کے دیگر عناصر سے متعلق معلومات جمع کرے۔
اس تناظر میں REMUS 600 کو پکڑے جانے کو محض ایک بغیر پائلٹ آبدوز کے شکار سے آگے دیکھنا چاہیے، کیونکہ اگر اعلان کردہ آپریشنل تفصیلات کی تصدیق ہو جائے تو یہ ایرانی فورسز کی جانب سے جدید زیرِآب جاسوسی کے آلات کو دریافت، تعاقب اور ان کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت کی نشاندہی کرے گا۔
اصل غنیمت؛ آبدوز کے اندر موجود معلومات
ریموس 600 جیسے سسٹم کی حقیقی قدر صرف اس کے ڈھانچے، انجن یا آلات تک محدود نہیں۔
اس نوعیت کے ہر مشن سے حرکت کے راستے، زیرِجائزہ مقامات، سونار ڈیٹا، سینسرز کی ترتیبات اور مشن کے طریقۂ کار سے متعلق معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ اس لیے کسی سالم سسٹم کا ہاتھ لگ جانا دفاعی ماہرین کے لیے ٹیکنالوجی اور اس کے استعمال کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لینے کا ایک اہم موقع فراہم کر سکتا ہے۔
البتہ قابلِ دریافت معلومات کی مقدار سسٹم کی حالت، اسے دریافت کرنے کے طریقے اور اس کی معلومات کے تحفظ پر منحصر ہے؛ تاہم معلوماتی جنگ کے نقطۂ نظر سے اصل معاملہ اہم ہے: ایک ایسا سسٹم جو زیرِآب ماحول میں معلومات جمع کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے، خود اس فریق کے لیے معلومات کا ذریعہ بن سکتا ہے جس کے ہاتھ یہ لگا ہے۔
آپریشن کا پیغام؛ آبنائے ہرمز پر نگرانی قائم ہے
اس واقعے کے اہم پیغام کو ایک جملے میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے: آبنائے ہرمز بیرونی طاقتوں کے لیے ایسا ماحول نہیں جہاں کوئی نگرانی اور کنٹرول موجود نہ ہو۔
امریکہ نے حالیہ برسوں میں بغیر پائلٹ بحری جہازوں اور آبدوزوں پر قابلِ ذکر سرمایہ کاری کی ہے۔ ایسے سسٹم کا مقصد انسانی اہلکاروں کی براہِ راست موجودگی کی ضرورت کم کرتے ہوئے جاسوسی اور معلومات جمع کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کرنا ہے۔
لیکن REMUS 600 جیسے جدید سسٹم کا سپاہ پاسداران کی بحریہ کے ہاتھ لگنا، وہ بھی آبنائے ہرمز کے اسٹریٹجک ماحول میں، خلیج فارس میں معلوماتی اور تکنیکی مقابلے کے مزید پیچیدہ ہونے کی نشاندہی کر سکتا ہے۔
اس میدان میں جنگ صرف بڑے بحری جہازوں اور میزائلوں کے درمیان نہیں ہو رہی؛ سونار، سینسر، ڈیٹا، مصنوعی ذہانت، الیکٹرانک جنگ اور خودمختار زیرِآبی نظام بھی میدانِ جنگ کا حصہ بن چکے ہیں۔
سپاہ اور سمندر میں نئی ٹیکنالوجی کی جنگ
سپاہ پاسداران کی بحریہ کے بیان میں ’’معلوماتی برتری‘‘ اور ’’الیکٹرانک جنگ‘‘ پر زور دینا قابلِ توجہ نکات میں شامل ہے۔
یہ بیان ظاہر کرتا ہے کہ سپاہ پاسداران کی بحریہ کے کمانڈروں کے نزدیک نئے بحری خطرات کا مقابلہ صرف روایتی جنگی بحری جہازوں پر انحصار کرتے ہوئے نہیں کیا جاتا، بلکہ جاسوسی، نگرانی، معلومات اور الیکٹرانک جنگ کا ایک نیٹ ورک بھی اس مقابلے میں کردار ادا کرتا ہے۔
اگر آپریشن کی مزید تفصیلات جاری کی جاتی ہیں تو دفاعی تجزیہ کاروں کے لیے خصوصی اہمیت صرف REMUS کی قسم نہیں، بلکہ زیرِآب ماحول میں اسے دریافت اور اس کا تعاقب کرنے کا طریقہ ہوگا؛ کیونکہ یہ حصہ خودمختار زیرِآبی نظاموں کا مقابلہ کرنے میں ایران کی صلاحیت کی زیادہ واضح تصویر پیش کر سکتا ہے۔
معلوماتی جنگ کے درمیان ایک ٹیکنالوجی کی غنیمت
ریموس 600 بحری جنگ کی بدلتی ہوئی نوعیت کی علامت ہے؛ ایک ایسا سسٹم جو روایتی جنگی بحری جہاز سے چھوٹا ہے، لیکن جدید سینسرز اور نیویگیشن نظاموں سے لیس ہے اور گھنٹوں پانی کے اندر کام کر سکتا ہے۔
اب سپاہ پاسداران کی بحریہ کے اعلان کے مطابق، انہی نظاموں میں سے ایک امریکی بحریہ کے لیے معلومات جمع کرنے کے بجائے ایرانی ماہرین کے اختیار میں ہے۔
اس واقعے کو خلیج فارس اور آبنائے ہرمز کے زیرِآب خاموش اور پیچیدہ معلوماتی جنگ کا ایک حصہ قرار دیا جا سکتا ہے؛ ایسی جنگ جس میں ہر ڈیٹا، ہر ریکارڈ شدہ راستہ اور حاصل کی جانے والی ہر ٹیکنالوجی طاقت کے معادلے کا حصہ بن سکتی ہے۔
آخرکار، اس واقعے کی اہمیت صرف ’’ایک آبدوز‘‘ میں نہیں؛ اصل اہمیت یہ ہے کہ سپاہ کے اعلان کے مطابق، امریکہ کا زیرِآب معلومات جمع کرنے والا ایک جدید ترین سسٹم اب ایران کے اختیار میں ہے۔ یہ معاملہ امریکہ کی زیرِآب ٹیکنالوجی، حکمتِ عملی اور عملیاتی نمونوں کو سمجھنے کے لیے قابلِ ذکر اہمیت رکھ سکتا ہے۔
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