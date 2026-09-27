امریکی بیوقوف صدر کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایران ناقابلِ شکست ہے، رحیم صفوی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، میجر جنرل سید یحییٰ صفوی نے وزارتِ پیٹرولیم میں منعقدہ ہفتۂ دفاع مقدس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دفاع مقدس کے پہلے، دوسرے اور تیسرے مرحلے کے شہداء کو خراجِ عقیدت پیش کیا اور کہا کہ آٹھ سالہ دفاع مقدس کے دوران مجاہدین نے کم سے کم وسائل کے ساتھ لازوال کارنامے انجام دیے۔
انہوں نے انرجی کی جیو پولیٹیکل اور آبنائے ہرمز کی اہمیت اور حالیہ علاقائی جنگ میں فتح کے حوالے سے اس کے کردار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران مغربی ایشیاء کا اہم ترین ملک ہے اور جیو پولیٹیکل کے لحاظ سے خطے اور دنیا میں انتہائی اہم مقام رکھتا ہے۔
میجر جنرل صفوی نے ایران میں امریکہ کے بیوقوف صدر کے جرائم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکی بیوقوف صدر کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایران ناقابلِ شکست ہے اور اس کے پاس ہزاروں سال پرانی تہذیب اور ایک بہادر قوم ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ دشمن نے صیہونیوں اور خبیث نیتن یاہو کو اکسا کر ایران کے خلاف جنگ شروع کرنے کی کوشش کی اور اس دوران ہمارے ہم وطنوں کو بھی شہید کیا، جبکہ ملک کو بھاری مالی نقصان پہنچایا، لیکن اس جنگ میں اسے کامیابی نہیں ملی اور وہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکا۔ اس دوران تیل صاف کرنے اور پٹرولیم مصنوعات کی تقسیم کے شعبے کے کارکنوں نے بڑی قربانیاں دیں اور پٹرول و پٹرولیم مصنوعات کی پیداوار اور تقسیم کا سلسلہ برقرار رکھا۔
رہبرِ انقلابِ اسلامی کے معاون اور اعلیٰ مشیر نے یہ بیان کرتے ہوئے کہ آبنائے باب المندب دنیا کے جغرافیہ میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور انصار اللہ کی جانب سے آبنائے باب المندب کا کنٹرول بھی خطے میں امریکہ کی بڑی شکست کی جانب ایک اور قدم ہوگا اور امریکہ کی ان اسٹریٹجک شکستوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔
انہوں نے آبنائے ہرمز کے دانشمندانہ انتظام کو امریکی بحری محاصرے کو توڑنے کے لیے فتح دلانے والا ایک اہم ذریعہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایران دنیا میں توانائی کے ذخائر کے اعتبار سے پہلے مقام پر ہے اور دنیا کا بڑا حصہ تیل اور گیس مغربی ایشیا اور آبنائے ہرمز سے گزرتی ہے، جو دنیا کے تیل اور گیس کے کنٹرول میں ایک انتہائی اہم ذریعہ ہے۔
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