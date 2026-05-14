حزب اللہ کا 300 ڈالر والا ڈرون اسرائیل کے لیے بڑا خطرہ بن گیا، گارڈین 

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، برطانوی اخبار گارڈین نے اپنی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ حزب اللہ لبنان کے کم قیمت چھوٹے ڈرون، جو فائبر آپٹک ٹیکنالوجی سے لیس ہیں اور الیکٹرانک جنگی نظام سے متاثر نہیں ہوتے، اسرائیلی فوج کے لیے ایک سنگین چیلنج بن گئے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق، اسرائیلی فوج کے 3 اہلکار ایک ٹینک کے قریب موجود تھے کہ انہوں نے پہلے ایک آواز سنی، لیکن جب تک وہ ڈرون کو دیکھ پاتے، بہت دیر ہو چکی تھی۔ چھوٹے فائبر آپٹک ڈرون کے دھماکے سے ایک اسرائیلی فوجی ہلاک جبکہ 6 دیگر زخمی ہو گئے، اور دھماکے کے ساتھ ہی ویڈیو تصویر بھی سیاہ ہو گئی۔
گارڈین نے لکھا کہ جنوبی لبنان میں اسرائیلی ٹینکوں، فوجیوں اور بلڈوزرز پر ڈرون حملوں کی ویڈیوز تیزی سے پھیل رہی ہیں، کیونکہ حزب اللہ نے ان ہتھیاروں کو جنوبی لبنان میں اسرائیلی قبضے کے خلاف اپنی گوریلا جنگ کا مرکزی حصہ بنا لیا ہے۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ ڈرون سستے، ایک بار استعمال ہونے والے ہیں۔ عام ریموٹ کنٹرول ڈرونز کے برعکس یہ فائبر آپٹک کیبل کے ذریعے کئی کلومیٹر دور موجود آپریٹر سے منسلک رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اسرائیلی الیکٹرانک دفاعی نظام انہیں جام نہیں کر سکتا۔
گارڈین کے مطابق، یہ ڈرون اسرائیلی فوج کے لیے ایک سنجیدہ خطرہ بن چکے ہیں۔ حزب اللہ ان کے ذریعے ایک بلڈوزر ڈرائیور کو ہلاک کر چکی ہے، اسرائیلی مرکاوا ٹینک کے ٹرافی دفاعی نظام کو ناکام بنا چکی ہے اور مسلسل اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔
رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ان FPV ڈرونز کی صلاحیت عام ریڈیو کنٹرول FPV ڈرونز جیسی ہے، جس کے ذریعے آپریٹر براہ راست ویڈیو تصاویر دیکھتے ہوئے دھماکا خیز مواد سے بھرے چھوٹے ڈرون کو ہدف تک پہنچا کر دھماکا کر سکتا ہے۔
گارڈین نے مزید لکھا کہ 17 اپریل کو لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے بعد ڈرونز پر بڑھتا انحصار نہ صرف جنگی حکمت عملی میں تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے بلکہ حزب اللہ کے نئے طرز جنگ کی بھی نشاندہی کرتا ہے۔
رپورٹ کے مطابق، حزب اللہ اب کم لاگت اور مقامی سطح پر تیار کیے جانے والے ڈرونز کی طرف زیادہ توجہ دے رہی ہے۔ ہر ڈرون کی تیاری پر تقریباً 300 سے 400 ڈالر لاگت آتی ہے، جبکہ انہیں تھری ڈی پرنٹنگ اور مارکیٹ میں دستیاب الیکٹرانک پرزوں کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے۔
