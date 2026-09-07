خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستانی حکومت کا کردار قابلِ تحسین ہے، گورنر تہران

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، محمد صادق معتمدیان نے تہران کے گورنر ہاؤس میں پاکستانی سفیر عمران احمد صدیقی سے ملاقات کے دوران حالیہ واقعات اور جنگوں کے دوران اسلامی جمہوریہ ایران کی حمایت میں پاکستانی حکومت اور عوام کے مؤقف کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان تاریخی، ثقافتی، لسانی اور دینی اعتبار سے گہرے روابط موجود ہیں اور یہی مضبوط بنیاد دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے ایک غیر معمولی صلاحیت فراہم کرتی ہے۔
انہوں نے حالیہ حالات میں پاکستان کے سفارتی کردار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مزید کہا کہ خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستانی حکومت کا طرزِ عمل اور اعلیٰ حکام کی جانب سے اس مقصد کے لیے کی جانے والی کوششیں قابلِ تحسین ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان وفود کا تبادلہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ دونوں جانب باہمی تعلقات کو ہمہ جہت بنیادوں پر فروغ دینے کا پختہ عزم موجود ہے۔
گورنر تہران نے دارالحکومت کی مختلف صلاحیتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تہران ملک کے اہم ترین اقتصادی، سائنسی، جامعاتی اور ٹیکنالوجی مراکز میں شمار ہوتا ہے۔ ملک کی قابلِ ذکر تعداد میں اقتصادی کمپنیوں اور تجارتی صلاحیتوں کا تہران میں واقع ہونا، پاکستان کے ساتھ تعاون کے وسیع مواقع فراہم کرتا ہے۔
معتمدیان نے مزید کہا کہ ملک کی 52 فیصد اقتصادی کمپنیاں تہران میں قائم ہیں۔ تہران چیمبر آف کامرس، امام خمینی ایئرپورٹ سٹی فری زون اور اپرین ڈرائی پورٹ کی صلاحیتیں ایران اور پاکستان کے درمیان تجارت، ٹرانزٹ اور اشیائے ضروریہ کی فراہمی کو فروغ دینے میں مؤثر کردار ادا کر سکتی ہیں۔
انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان ریلوے رابطے کی تکمیل، سرحدی تجارت میں سہولت پیدا کرنے اور سامان کی بلا تعطل نقل و حمل کی جانب پیش رفت کو بھی اقتصادی تعلقات کے فروغ کی دیگر اہم صلاحیتوں میں شمار کیا۔
معتمدیان نے مزید کہا کہ تہران کی گورنری صوبے کی تاریخی، سیاحتی، صنعتی، سائنسی اور ٹیکنالوجی کی صلاحیتوں کو متعارف کروانے اور پاکستان کے بڑے شہروں اور صوبوں کے ساتھ براہِ راست روابط کو وسعت دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔
ملاقات کے دوران پاکستانی سفیر عمران احمد صدیقی نے بھی تہران صوبے کی اقتصادی صلاحیتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تہران میں موجود سرمایہ کاری کے مواقع کو پاکستانی سرمایہ کاروں سے متعارف کروانے اور دونوں جانب اقتصادی، ثقافتی اور عوامی روابط کو مزید وسعت دینے کے منصوبے رکھتا ہے۔
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