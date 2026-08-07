صنعا کی سعودی عرب کے خلاف نئی حکمت عملی؛ ہر فوجی نقل و حرکت کو نشانہ بنانے کا اعلان

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایک یمنی ذریعے نے انکشاف کیا ہے کہ صنعا نے سعودی عرب کے خلاف ایک نئی عسکری حکمتِ عملی نافذ کر دی ہے، جس کے تحت سعودی عرب سے یمن یا یمن سے سعودی عرب کی جانب ہونے والی ہر قسم کی فوجی نقل و حرکت اور تعیناتی کو براہِ راست نشانہ بنایا جائے گا۔
تفصیلات کے مطابق، یمنی ذریعے نے المیادین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس نئی حکمت عملی کا مقصد میدان جنگ کا فیصلہ کن خاتمہ، سعودی حمایت یافتہ فورسز کو منتشر کرنا اور مختلف صوبوں کے درمیان ان کی نقل و حرکت کو روکنا ہے۔
ذرائع کے مطابق صنعا نے مقامی ذرائع ابلاغ کے ذریعے ان یمنی افراد کو، جو سعودی حمایت یافتہ فورسز کے ساتھ موجود ہیں، خبردار کیا ہے کہ وہ تمام فوجی چھاؤنیاں فوری طور پر چھوڑ دیں اور سعودی افسران کے قریب جمع ہونے سے گریز کریں۔
یمنی ذریعے نے مزید بتایا کہ صنعا نے ایسے افراد کو کسی بھی قسم کے فوجی اجتماع یا نقل و حرکت میں شریک نہ ہونے کی بھی ہدایت کی ہے، کیونکہ ایسی تمام سرگرمیوں کو براہِ راست عسکری ہدف سمجھا جائے گا۔
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