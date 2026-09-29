دفاعی شعبے میں نمایاں پیشرفت، باصلاحیت جوانوں کی مرہونِ منّت ہے، مخبر

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، رہبرِ انقلابِ اسلامی کے مشیر و معاون محمد مخبر نے کہا ہے کہ دشمن کے مختلف دباؤ کے باوجود ملک کے تمام ادارے، حکومت، مسلح افواج اور نجی شعبہ باصلاحیت اور ذمہ دار نوجوانوں کی موجودگی سے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ دشمن نوجوان نسل کے خلاف فکری اور نفسیاتی جنگ میں مایوسی اور خوف کو بطورِ ہتھیار استعمال کر رہا ہے، لیکن غیر معمولی صلاحیت کے حامل افراد اپنی صلاحیتوں، علم اور حوصلے کے ذریعے اس سازش کو ناکام بنا سکتے ہیں۔
ڈاکٹر مخبر نے کہا کہ آج ملک کے باصلاحیت نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی علمی، فنی اور تحقیقی صلاحیتوں کو درست مقام پر بروئے کار لائیں اور دشمن کی جانب سے پیدا کیے جانے والے خوف و مایوسی کو اپنی پیش رفت کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے دیں۔
انہوں نے کہا کہ باصلاحیت نوجوانوں کے چھوٹے چھوٹے گروہ مستقبل میں مؤثر ادارے تشکیل دے سکتے ہیں اور اگر انہیں درست رہنمائی اور بھرپور حمایت حاصل ہو تو ملک میں وسیع اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ فوجی خدمت اور باصلاحیت نوجوانوں کے لیے دستیاب مواقع، درست رہنمائی اور تحقیقی منصوبوں پر توجہ کے ذریعے ترقی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔
ڈاکٹر محمد مخبر نے شہید فوجیوں اور غیر معمولی صلاحیت کی حامل شخصیات کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی تمام صلاحیتوں کو میدان میں لایا جائے تو موجودہ مسائل کے مقابلے میں قومی استعداد کہیں زیادہ ہے اور ضروری ہے کہ باصلاحیت نوجوان اپنی صلاحیتوں کو مسائل کے حل اور ملک کی ترقی کے لیے استعمال کریں۔
ڈاکٹر مخبر نے دفاعی شعبے میں 12 روزہ اور 40 روزہ جنگوں کے درمیان ہونے والی نمایاں پیش رفت کو باصلاحیت افراد کی عملی شرکت، تیز رفتاری اور دفاعی ضروریات کی درست نشاندہی کا نتیجہ قرار دیا۔
انہوں نے کہا کہ سیاسی، اقتصادی، سماجی اور ثقافتی شعبوں میں بھی غیر معمولی صلاحیت کے حامل افراد کے لیے بہت سے کام موجود ہیں، تاہم حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی رہنمائی اور حمایت کرے۔
آپ کا تبصرہ