ایشین گیمز: ایرانی کراٹے ٹیم نے ایک طلائی اور تین چاندی کے تمغے جیت لیے

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، مردوں کے 75 کلوگرام سے کم وزن کے مقابلے میں مرتضیٰ نعمتی نے طلائی تمغہ جیتا، جبکہ علی اصغر آسیابری اور فاطمہ الزہرا سعیدآبادی نے اپنے اپنے مقابلوں میں چاندی کے تمغے حاصل کیے۔ ایران کی خواتین کی ٹیم کاتا میں بھی دوسرے نمبر پر رہی، جس کے ساتھ کراٹے میں ایران کے تمغوں کی تعداد چار ہوگئی۔
کراٹے کے مقابلے آئچی پریفیکچر کے تویوہاشی جمنازیم میں منعقد ہو رہے ہیں، جو ایشین گیمز کے لیے مختص کھیلوں کے مقامات میں شامل ہے۔
مرتضیٰ نعمتی نے مردوں کے 75 کلوگرام سے کم وزن کے مقابلے میں ایران کے لیے ایشین گیمز کا پہلا طلائی تمغہ حاصل کیا۔
ایرانی کھلاڑی کو پہلے مرحلے میں بائی ملی، جس کے بعد انہوں نے کوارٹر فائنل میں قازقستان کے نورکانات آژی کانوف کو 8-0 اور سیمی فائنل میں فلپائن کے الوین بیت خان کو 8-2 سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی۔ طلائی تمغے کے مقابلے میں نعمتی نے ترکمانستان کے داوود نظرمورادوف کو 4-3 سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کرلیا۔
نعمتی اس ایشین گیمز میں اس وزن کے موجودہ ایشین چیمپئن کی حیثیت سے شریک ہوئے تھے۔ انہوں نے 2026 میں بالی میں ہونے والی ایشین سینئر چیمپئن شپ میں مردوں کے 75 کلوگرام سے کم وزن کا ٹائٹل جیتا تھا، جہاں نورکانات آژی کانوف نے چاندی کا تمغہ حاصل کیا تھا۔
ایران کا دوسرا چاندی کا تمغہ خواتین کی ٹیم کاتا میں آیا، جہاں فاطمہ صادقی، سپیدہ امینی اور زینب حسینی نے فائنل تک رسائی حاصل کی۔
ایرانی تین رکنی ٹیم نے کوارٹر فائنل میں تھائی لینڈ کو 5-0 سے شکست دی اور سیمی فائنل میں بھی فلپائن کے خلاف یہی اسکور حاصل کرکے طلائی تمغے کے مقابلے میں جگہ بنائی۔
فائنل میں ایران کا مقابلہ ویتنام سے ہوا، جہاں ایرانی ٹیم طلائی تمغہ حاصل کرنے میں ناکام رہی اور اسے چاندی کے تمغے پر اکتفا کرنا پڑا۔ خواتین کی ٹیم کاتا کا ایشین گیمز میں یہ پہلی شرکت تھی۔
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