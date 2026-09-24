ایرانی اور پاکستانی وزرائے خارجہ کی نیویارک میں ملاقات، علاقائی امور پر تبادلہ خیال

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے موقع پر نیویارک میں پاکستان کے نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار سے ملاقات اور گفتگو کی۔
ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان دوطرفہ تعلقات اور باہمی تعاون سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر بھی ایک دوسرے سے خیالات کا تبادلہ کیا گیا۔
محمد اسحاق ڈار نے خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے مذاکرات، سفارت کاری اور مسلسل رابطے کی اہمیت پر زور دیا۔ دونوں فریقوں نے قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔
یہ ملاقات ایسے وقت میں ہوئی ہے جب دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس میں شرکت کے لیے نیویارک میں موجود ہیں۔
آپ کا تبصرہ