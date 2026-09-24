نتن یاہو کی ٹرمپ سے ملاقات کی کوشش ناکام، وال اسٹریٹ جرنل

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے باخبر ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتن یاہو نے اپنے نیویارک کے دورے کے موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کا انتظام کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ کوشش نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی۔
اخبار نے مزید لکھا کہ نتن یاہو اور ان کے قریبی ساتھیوں کو اس سے قبل امید تھی کہ ٹرمپ انتخابی مہم کے دوران اسرائیلی وزیراعظم کی حمایت کریں گے، تاہم دونوں کے درمیان تعلقات مزید خراب ہونے کے باعث اب اس امکان کو بعید سمجھا جا رہا ہے۔
اسرائیلی میڈیا نے بھی اسی حوالے سے رپورٹس شائع کی ہیں۔ اسرائیلی ٹی وی چینل 13 نے کہا کہ انٹیلی جنس اور سکیورٹی انتباہات کے باعث اسرائیلی سکیورٹی حکام نے سفارش کی کہ نتن یاہو کا امریکہ میں قیام مختصر رکھا جائے۔ اس کے بعد نتن یاہو نے نیویارک میں رات قیام نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔
اسرائیلی اخبار معاریو نے بھی لکھا کہ نتن یاہو امریکہ میں صرف 6 گھنٹے قیام کریں گے اور اس مرتبہ کوئی اسرائیلی صحافی ان کے طیارے میں ان کے ساتھ سفر نہیں کرے گا۔
معاریو نے دورے کی تیاریوں سے واقف حکام کے حوالے سے بتایا کہ مختصر دورے کی وجہ نیویارک میں ممکنہ سکیورٹی واقعات اور اسرائیل کے غزہ میں اقدامات اور مقبوضہ مغربی کنارے میں بڑھتی ہوئی کارروائیوں کے مخالفین کی جانب سے متوقع احتجاج ہیں۔
اسرائیلی اخبار یدیعوت آحارونوت نے بھی لکھا کہ نتن یاہو اقوام متحدہ میں صرف اسرائیلیوں سے خطاب کریں گے، کیونکہ دنیا اب ان کی بات سننا نہیں چاہتی۔
معاریو نے مزید نشاندہی کی کہ نتن یاہو اقوام متحدہ میں ایک کشیدہ ماحول میں خطاب کریں گے۔ یہ صورتحال اسرائیل کی پالیسیوں پر ہونے والی مسلسل تنقیدی تقاریر کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ ان کی تقریر کے دوران مختلف ممالک کے وفود کے اجلاس سے باہر نکلنے کے مناظر ایک مرتبہ پھر دیکھنے کو ملیں گے۔
سفارتی کوششوں اور باضابطہ ملاقاتوں کے حوالے سے اسرائیلی میڈیا کی رپورٹس میں بھی کہا گیا ہے کہ نتن یاہو کی سیاسی ملاقاتوں کا پروگرام ان کے گزشتہ دوروں کے مقابلے میں انتہائی محدود ہے۔ تل ابیب کی جانب سے ٹرمپ اور نتن یاہو کے درمیان ملاقات کا انتظام کرنے کی کوششوں کے باوجود یہ ملاقات امریکی صدر کے شیڈول میں شامل نہیں کی گئی۔
اسرائیلی میڈیا نے دعوی کیا کہ نیویارک میں نتن یاہو اور ٹرمپ کے پروگرام ایک دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتے، جس کے باعث دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات کا امکان پیدا نہیں ہوسکا۔ ایک امریکی عہدیدار نے بھی کہا کہ اسرائیلی وزیراعظم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقع پر امریکی صدر سے ملاقات کرنے والے رہنماؤں کی فہرست میں شامل نہیں ہیں۔
یہ صورتحال ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ٹیکساس میں نتن یاہو کی مشہور امریکی کاروباری شخصیت اور سابق امریکی وزیر ایلن مسک سے طے شدہ ملاقات بھی منسوخ کردی گئی۔ اس ملاقات کی تیاری کے لیے اس سے قبل ایک اسرائیلی ٹیم ملاقات کے مقام پر پہنچ چکی تھی۔
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