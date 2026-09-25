ہندوستان؛ نئی دہلی میں ایرانی قومی پرچم کے دن کے موقع پر تقریب

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، یکم مہر ۱۴۰۵ (23 ستمبر 2026) کو ایرانی قومی پرچم کے دن کی مناسبت سے نئی دہلی ہندوستان میں خانۂ فرہنگ ایران کے زیرِ اہتمام منعقدہ تقریب میں پرچم لہرایا گیا اور ایران کے قومی پرچم کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔
اس موقع پر اسلامی جمہوریہ ایران کے کلچر ہاؤس، نور مائیکرو فلم اور ہندوستان میں دفترِ نمائندہ ولی فقیہ کے مقامی کارکنوں نے شرکت کی۔
تقریب کے دوران اسلامی جمہوریہ ایران کا پرچم لہرایا گیا اور قومی ترانہ پیش کیا گیا۔
شرکاء نے پرچم کشائی کے بعد آزادی، عزت و سربلندی کی راہ میں جان قربان کرنے والے شہداء اور جانثاروں کو یاد کیا۔
اس موقع پر پرچم کو قومی شناخت، آزادی، اتحاد اور اقتدار کی علامت قرار دیتے ہوئے قومی و اسلامی اقدار کے تحفظ اور ہندوستان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مختلف ثقافتی اداروں اور مراکز کے درمیان تعاون، ہم آہنگی اور باہمی یکجہتی کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔
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