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25 ستمبر، 2026، 5:46 PM

ہالی ووڈ فنکاروں کا غزہ قصاب کے خلاف مظاہرہ؛ جنرل اسمبلی جانے کا راستہ روک دیا

ہالی ووڈ فنکاروں کا غزہ قصاب کے خلاف مظاہرہ؛ جنرل اسمبلی جانے کا راستہ روک دیا

اقوامِ متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے موقع پر غزہ کے قصاب کی آمد کے خلاف ہونے والے احتجاجی مظاہروں میں ہالی ووڈ کے متعدد فنکاروں نے شرکت کی، جبکہ 100 سے زیادہ جنگ مخالف افراد کو اقوامِ متحدہ کی عمارت میں نیتن یاہو کے داخلے کا راستہ روکنے کے دوران گرفتار کر لیا گیا۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سوزن ساراندون اور ہانا اینبینڈر سمیت مظاہرین نے ’’آزاد فلسطین‘‘ اور ’’نسل کشی بند کرو‘‘ کے نعرے لگائے۔ سنتھیا نکسن، ایلیٹ پیج، چیلسی میننگ اور دیگر معروف شخصیات بھی احتجاج میں شریک تھیں۔

اس مظاہرے کا اہتمام ’’یہودیوں کی آواز برائے امن‘‘ اور دیگر تنظیموں نے کیا تھا۔

دوسری جانب طفل کش نیتن یاہو کی اقوامِ متحدہ میں تقریر کے دوران درجنوں نمائندوں نے اجلاس ہال چھوڑ دیا۔

طفل کش نیتن یاہو نے غزہ میں اسرائیل کی نسل کشی سے متعلق حقائق کو ’’صدی کا سب سے بڑا جھوٹ‘‘ قرار دیا اور ایران پر حملے کو اپنے ’’آسان ترین فیصلوں‘‘ میں سے ایک قرار دیا۔

ہالی ووڈ فنکاروں کا غزہ قصاب کے خلاف مظاہرہ؛ جنرل اسمبلی جانے کا راستہ روک دیا

ہانا اینبینڈر نے گرفتاری کے بعد امریکی حکومت سے غزہ پر اسرائیلی حملے روکنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ ان کی گرفتاری کی تصاویر غزہ اور فلسطینی عوام کے خلاف جاری جنگ اور مبینہ نسل کشی کی جانب توجہ مبذول کروائیں۔

سوزن ساراندون نے بھی فلسطینیوں کی حمایت کے باعث ہالی ووڈ میں اپنے کرداروں سے محروم ہونے کی بات کی ہے۔

ہالی ووڈ فنکاروں کا غزہ قصاب کے خلاف مظاہرہ؛ جنرل اسمبلی جانے کا راستہ روک دیا

اینبینڈر نے رواں سال کانز فلم فیسٹیول میں بھی کہا تھا کہ غزہ کے بحران پر خاموشی اختیار کرنے کی قیمت ہالی ووڈ میں ذاتی ساکھ کو پہنچنے والے نقصان سے زیادہ ہے۔

News ID 1941651

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