زور اور دباؤ کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، صدر پزشکیان

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے موقع پر بنگلہ دیش کے وزیراعظم طارق رحمان سے ملاقات کی اور دوطرفہ، علاقائی اور بین الاقوامی اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔
ملاقات میں پزشکیان نے ایران اور بنگلہ دیش کے درمیان دیرینہ اور دوستانہ تعلقات کا حوالہ دیتے ہوئے مختلف شعبوں میں مشترکہ تعاون کو مزید گہرا اور وسیع کرنے کے وسیع امکانات پر زور دیا۔
ایرانی صدر نے بحران کے دوران بنگلہ دیشی پارلیمنٹ کے سربراہ کی شہید رہبر کی تشییع جنازہ کی تقریب میں شرکت پر بھی شکریہ ادا کیا اور اسے دونوں اقوام کے درمیان یکجہتی اور گہرے دوستانہ تعلقات کی علامت قرار دیا۔
صدر پزشکیان نے خطے میں جاری صورتحال اور ایران کے خلاف امریکہ اور صہیونی حکومت کے حملے کے اثرات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران زور اور دباؤ کے سامنے سر نہیں جھکائے گا۔
انہوں نے کہا کہ ایران اس کے ساتھ ساتھ باہمی احترام کی بنیاد پر دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنے اور عالمی برادری کے ساتھ تعلقات اور تعمیری تعاون کو فروغ دینے کا خواہاں ہے۔
بنگلہ دیشی وزیراعظم طارق رحمان نے بھی ایرانی صدر سے ملاقات پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی موجودہ سطح کو اطمینان بخش قرار دیا۔ انہوں نے بحران کے دوران بنگلہ دیشی شہریوں کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کی حمایت پر بھی شکریہ ادا کیا۔
بنگلہ دیشی وزیراعظم نے رہبر معظم کی شہادت پر تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف حالیہ جارحیت کی مذمت کی اور امن، استحکام اور ممالک کی خودمختاری کے احترام کے اصولوں پر توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔
ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے دوطرفہ تعلقات کی تازہ ترین صورتحال اور مشترکہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے مستقبل قریب میں ایران اور بنگلہ دیش کے درمیان مشترکہ اقتصادی تعاون کمیشن کا چھٹا اجلاس منعقد کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔
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