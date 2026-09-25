نیویارک میں نتن یاہو کے خلاف مظاہرے کے دوران درجنوں افراد گرفتار

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی پولیس نے صہیونی وزیراعظم بنیامین نتن یاہو کے خلاف مظاہرے میں شریک درجنوں افراد کو گرفتار کرلیا۔ یہ احتجاج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں نتن یاہو کی تقریر کے ساتھ ہی منعقد کیا گیا۔
مظاہرین نے ’’لوگوں کو بجٹ دو، بم نہیں‘‘ اور ’’فلسطین کو آزاد کرو‘‘ جیسے نعرے لگاتے ہوئے غزہ کے خلاف اسرائیلی جنگ اور اسرائیل کے لیے امریکی حمایت پر احتجاج کیا۔
گرفتار کیے جانے والوں میں بعض اداکار اور سیاست دان بھی شامل ہیں، جن میں سوزن سارینڈن، ہانا آئن بائنڈر، داریالیزا اویلا شوالیے اور چی اوسی کے نام شامل ہیں۔
پولیس نے مظاہرین کی جانب سے سڑکوں پر آمدورفت میں خلل ڈالنے کے بعد انہیں علاقہ چھوڑنے کا حکم دیا، تاہم مظاہرین کا ایک بڑا گروپ وہیں موجود رہا۔
بعد ازاں پولیس اہلکاروں نے مظاہرین کو گھیرے میں لے لیا اور ان میں سے بعض کو پلاسٹک کی ہتھکڑیوں میں جکڑ کر پولیس گاڑیوں میں منتقل کردیا۔
اسی دوران اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے ہال کے اندر بھی نتن یاہو کی تقریر شروع ہوتے ہی اجلاس میں شریک درجنوں وفود نے احتجاجا ہال چھوڑ دیا۔
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