ٹرمپ کے ساتھ کئی معاملات پر اتفاق رائے ہوگیا، چینی صدر

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، چینی صدر نے کہا ہے کہ بیجنگ اور واشنگٹن متعدد امور پر مفاہمت تک پہنچ گئے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کے دورۂ چین کے دوران دونوں فریقوں نے تزویراتی سطح پر چین اور امریکہ کے درمیان تعمیری اور مستحکم تعلقات قائم کرنے پر اتفاق کیا۔
صدر شی نے مزید کہا کہ انہوں نے ٹرمپ کے ساتھ کھلے اور گہرے مذاکرات کیے اور دونوں فریقوں نے متعدد معاملات پر مفاہمت حاصل کی۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ امریکی صدر کے چین کے دورے کے دوران دونوں فریقوں نے تزویراتی سطح پر چین اور امریکہ کے درمیان تعمیری اور مستحکم تعلقات کو آگے بڑھانے پر اتفاق کیا۔
چینی صدر نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ حاصل ہونے والی مفاہمت نے چین اور امریکہ کے تعلقات میں ایک نئے باب کا آغاز کیا ہے۔
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