امریکہ کے ساتھ یورپ کے تعاون نے اس کے عالمی کردار کو محدود کر دیا، صدر پزشکیان

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے موقع پر نیویارک میں یورپی کونسل کے صدر آنتونیو کوستا سے ملاقات میں یورپی ممالک کی امریکہ کے حوالے سے پالیسی اور علاقائی و عالمی امور پر گفتگو کی۔
صدر پزشکیان نے امریکہ کے حوالے سے یورپی ممالک کی غیر فعال پالیسی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ دشمنانہ امریکی اقدامات کی حمایت نے عالمی پیش رفت پر اثرانداز ہونے کی یورپ کی صلاحیت کو کم کر دیا ہے۔
ایرانی صدر نے اسنیپ بیک میکانزم اور جوہری معاہدے کے حوالے سے یورپ کے مؤقف پر بھی تنقید کی اور کہا کہ یورپ کے اقدامات اور امریکہ کے دشمنانہ اقدامات کے ساتھ اس کی ہم آہنگی نے یورپی ممالک کو عالمی امور میں اثرانداز ہونے کے دائرے سے باہر کر دیا ہے۔
ایرانی صدر نے نیٹو کے سیکریٹری جنرل مارک روٹے کے ان بیانات کا حوالہ دیا، جن میں انہوں نے ایران کے خلاف حالیہ جنگ کے دوران یورپی ممالک کی جانب سے امریکہ کی مدد کا ذکر کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تہران توقع رکھتا ہے کہ یورپی ممالک اپنے طرز عمل پر نظرثانی کریں گے اور اپنی آزادی برقرار رکھیں گے۔
ایرانی صدر نے کہا کہ ہم نے حالیہ جنگ کے دوران بعض ممالک کی جانب سے بے عملی دیکھی، لیکن ہم نے غیر جانب داری نہیں دیکھی۔
انہوں نے مزید کہا کہ علاقائی سلامتی خطے کے ممالک کے ذریعے ہی یقینی بنائی جانی چاہیے۔ ان کے مطابق مغربی حکومتوں کی مداخلت نے نہ صرف علاقائی سلامتی بلکہ عالمی سلامتی کو بھی متاثر کیا ہے۔
ملاقات کے دوران آنتونیو کوستا نے علاقائی امور میں یورپ کے کردار کی ضرورت پر زور دیا۔ اس پر صدر پزشکیان نے جواب دیا کہ امریکہ کے ساتھ اپنی ہم آہنگی کے باعث یورپی ممالک نے خود کو علاقائی امور میں ایسے کردار سے محروم کر لیا ہے۔
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