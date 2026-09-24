مقبوضہ مغربی کنارے اور جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملے جاری

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، فلسطینی ذرائع نے مقبوضہ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فوج کے مسلسل حملوں اور متعدد فلسطینیوں کی گرفتاریوں کی اطلاع دی ہے۔
تفصیلات کے مطابق فلسطینی ذرائع ابلاغ نے کہا ہے کہ مغربی کنارے کے کئی علاقوں میں اسرائیلی فوجیوں نے بڑے پیمانے پر حملے کیے، فلسطینیوں کے گھروں پر دھاوا بول دیا، متعدد افراد کو گرفتار کیا اور فوجی گاڑیاں تعینات کیں۔ یہ کارروائیاں اسرائیلی آبادکاروں کے حملوں، سڑکوں کی بندش اور متعدد علاقوں کے مکینوں کی بجلی منقطع کیے جانے کے ساتھ ساتھ جاری رہیں۔
قلقیلیہ شہر میں اسرائیلی قابض فوج نے فوجی کمک اور ایک بلڈوزر کے ہمراہ شہر پر دھاوا بولا۔ اس دوران جھڑپیں ہوئیں اور اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ سے دو فلسطینی زخمی ہوگئے۔
اسرائیلی قابض فوج نے بڑے پیمانے پر چھاپہ مار کارروائیوں کے دوران الطبل کے علاقے سے دو نوجوانوں، فادی یوسف داؤد اور خالد محمود نزال کو گرفتار کرلیا۔ قابض فوج نے متعدد گھروں پر بھی دھاوا بولا اور ایک اراضی کو بلڈوزر کے ذریعے منہدم کردیا۔
اسرائیلی فوجیوں نے قلقیلیہ کے جنوب اور مشرق میں واقع حبله اور عزون قصبوں پر بھی دھاوا بولا۔ حبله میں ایک رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا گیا جبکہ عزون میں بڑے پیمانے پر چھاپوں اور فلسطینیوں کی گرفتاریوں کی اطلاعات سامنے آئیں۔
اسرائیلی فوج نے طوباس شہر پر حملہ کرتے ہوئے ایک گھر میں دھاوا بولا۔ فوجیوں نے صوبے کے جنوب میں واقع تمون قصبے پر بھی حملہ کیا اور فوجی کمک کے ساتھ ایک بلڈوزر تعینات کرکے شہر کے مختلف محلوں میں پوزیشنیں سنبھال لیں۔ اس دوران فلسطینیوں کی بڑے پیمانے پر گرفتاریاں کی گئیں۔
نابلس کے مشرقی حصے میں بیت فریق کے مشرق میں واقع الدہر کے علاقے میں ایک نئی آبادکاری کی چوکی سامنے آنے کی اطلاع بھی ملی ہے۔ اسی دوران اسرائیلی آبادکاروں نے نابلس کے شمال مغرب میں واقع المسعودیہ جانے والی سڑک بند کردی اور علاقے کے مکینوں کی بجلی منقطع کردی۔
جنین میں اسرائیلی فوج نے السیلات الحارثیہ قصبے پر دھاوا بولا۔ اس کے علاوہ جنین کے شمال مغرب میں واقع کفر قود گاؤں پر حملے کے دوران ایک گھر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔
قابض صہیونی فوج نے الخلیل کے جنوب میں واقع الظاہریہ قصبے پر دھاوا بولا، جبکہ اسرائیلی آبادکاروں نے جنوبی الخلیل میں مسافر یطا کے علاقے میں واقع ام الخیر گاؤں کی جانب جانے والی سڑک بند کردی۔
اسرائیلی قابض فوج نے رام اللہ کے شمال مشرق میں واقع المغیر گاؤں پر بھی دھاوا بولا اور ایک گھر کو نشانہ بنایا۔ اسی طرح بیت لحم کے جنوب میں واقع بیت فجار قصبے پر بھی حملہ کیا گیا۔
دوسری جانب لبنانی ذرائع نے جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملوں کے تسلسل کی اطلاع دی ہے۔
اسرائیلی فوج نے جمعرات کے روز جنوبی لبنان کے المنصوری قصبے کو توپ خانے سے نشانہ بنایا۔
لبنانی ذرائع ابلاغ کے مطابق اسرائیلی فوج کی فوجی گاڑیوں نے جنوبی لبنان کے برعشیت اور بیت یاحون قصبوں کی جانب بھی فائرنگ کی۔
ان ذرائع نے مزید بتایا کہ اسرائیلی فوج نے زوطر الشرقیہ اور وادی سلوقی کے علاقوں پر توپ خانے سے حملے کیے۔
ذرائع کے مطابق اسرائیلی قابض فوج نے الخیام اور برعشیت کے علاقوں میں کارروائیاں بھی کیں۔
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