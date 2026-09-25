اپنی خودمختاری کے تحفظ کے لیے فیصلہ کن اقدامات کریں گے، عراقچی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے موقع پر کرغزستان کے وزیر خارجہ ژین بیک کولوبایف سے ملاقات کی۔ دونوں وزرائے خارجہ نے دوطرفہ تعلقات کے ساتھ ساتھ وسطی ایشیا، قفقاز اور مغربی ایشیا کی اہم ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔
عراقچی نے باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں وسطی ایشیا اور قفقاز کے ممالک کے ساتھ تعلقات کو وسعت دینے کی تہران کی پالیسی کے تحت کرغزستان کے ساتھ روابط کو مزید وسعت دینے اور گہرا کرنے کے لیے ایران کے عزم پر زور دیا۔
انہوں نے اپنے کرغیز ہم منصب کو خطے کی تازہ ترین صورتحال سے بھی آگاہ کیا اور ایران کے خلاف امریکہ کی مسلسل جارحانہ اور مداخلت پسندانہ کارروائیوں اور اس کی اقتصادی جنگ پر تبادلہ خیال کیا۔
ایرانی وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنی خودمختاری، سلامتی اور قومی مفادات کے دفاع میں ثابت قدم رہے گا اور اس حوالے سے فیصلہ کن اقدامات کرے گا۔
ملاقات میں ایران اور کرغزستان کے صدور کے درمیان طے پانے والے معاہدوں پر عمل درآمد اور مختلف اقتصادی و تجارتی شعبوں میں دونوں ممالک کے درمیان طے شدہ مفاہمتوں کو عملی جامہ پہنانے کے طریقہ کار پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
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