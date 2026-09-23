نیویارک؛ عراقی وزیراعظم کی ٹرمپ سے ملاقات

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، عراقی وزیراعظم کے دفتر نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے بتایا کہ وزیراعظم علی فالح الزیدی نے نیویارک میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی ہے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ ملاقات کے دوران دونوں فریقوں نے دوطرفہ تعلقات، سیاسی و اقتصادی شعبوں اور سرمایہ کاری کے میدان میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون اور شراکت داری کو مضبوط بنانے کے طریقوں کا جائزہ لیا۔
ملاقات میں خطے کی تازہ ترین صورتحال اور علاقائی و عالمی سطح پر سلامتی اور استحکام کو مضبوط بنانے کے لیے عراق اور امریکہ کی مشترکہ کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
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