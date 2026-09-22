عراق نے ایران سے عراق کے لیے پروازیں منسوخ ہونے کی تردید کردی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی وزارتِ خزانہ کی جانب سے تہران کے خلاف سخت پابندیوں کی وارننگ کے باوجود، عراقی وزارتِ نقل و حمل اور ایرانی سول ایوی ایشن ادارے نے دونوں ممالک کے درمیان پروازوں کی معطلی کی کسی بھی اطلاع کی تردید کرتے ہوئے پروازوں کے منظور شدہ شیڈول کے مطابق جاری رہنے پر زور دیا ہے۔
عراقی وزارتِ نقل و حمل کے ایک ذرائع نے کردستان 24 کو بتایا کہ عراق اور ایران کے درمیان پروازیں معمول کے مطابق اور بغیر کسی تبدیلی کے جاری ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ تمام ہوائی اڈوں کی انتظامیہ سے رابطے کے بعد اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ پروازوں پر پابندی یا انہیں معطل کرنے سے متعلق کوئی سرکاری ہدایت موصول نہیں ہوئی۔
واضح رہے بعض ذرائع ابلاغ نے عراق کی طرف سے پابندیوں کے اجراء کی خبریں چلائی تھیں۔
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