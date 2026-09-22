ہم جہاں چاہیں میزائلوں کو بغیر کسی پابندی کے استعمال کریں گے/مذاکرات بھی میدانِ جنگ ہیں، قالیباف

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے دفاع مقدس میوزیم تہران میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب میں کہا ہے کہ موجودہ ہائبرڈ جنگ، جس میں اقتصادی، فوجی اور سفارتی محاذ شامل ہیں، ایران ہرگز تسلیم نہیں ہوگا؛ ہم ملک کو بند ہونے نہیں دیں گے اور بھرپور طاقت کے ساتھ جواب دیں گے؛ جیسا کہ اب تک جواب دیا ہے اور دشمن کو تمام میدانوں میں عاجز کردیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ اسے ایک تاریخی تہذیب اور قومی و دینی مزاحمت کا سامنا ہے۔ وہ ایرانی قوم اور مسلح افواج پر اپنی طاقت مسلط نہیں کر سکتا۔
ڈاکٹر قالیباف نے کہا کہ نہ ہم ملک کو بند کریں گے اور نہ کبھی تسلیم ہوں گے۔ ملک کے پاس پائیدار روک تھام کی طاقت موجود ہے اور ہم ان کے مقابل کھڑے ہو سکتے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ دشمن جان لے کہ مذاکرات بھی ایک میدانِ جنگ ہے؛ سفارت کاری کا مطلب تسلیم ہونا نہیں، بلکہ میدان میں حاصل کی گئی طاقت کو سیاسی کامیابی میں تبدیل کرنا ہے۔
قالیباف نے کہا کہ ہم اپنے میزائلوں سے بغیر کسی پابندی کے، جس ہدف کو چاہیں نشانہ بنا سکتے ہیں۔
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