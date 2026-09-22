ایرانی صدر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیویارک روانہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، روانگی کے موقع پر ایران کے پہلے نائب صدر محمد رضا عارف، دفترِ رہبر انقلاب کے بین الاقوامی امور کے نائب حجت الاسلام محسن قمی اور کابینہ کے متعدد ارکان نے انہیں الوداع کیا۔
صدر پزشکیان اپنے دورۂ نیویارک کے دوران اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ اجلاس میں شریک مختلف ممالک کے سربراہان سے ملاقاتیں اور اعلیٰ سطحی مذاکرات بھی کریں گے۔
ایرانی صدر کے بااثر سیاسی اور ثقافتی شخصیات اور مختلف گروہوں کے نمائندوں سے ملاقاتوں کا بھی پروگرام ہے، جن میں باہمی تعلقات اور اہم علاقائی و بین الاقوامی امور پر تبادلۂ خیال کیا جائے گا۔
اقوامِ متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 81واں اجلاس "اعتماد کی بحالی، تبدیلیوں کا نظم و نسق: سب کے لیے مؤثر اقوامِ متحدہ" کے عنوان سے منعقد ہو رہا ہے۔
اجلاس کا اعلیٰ سطحی عمومی مباحثہ 22 سے 26 ستمبر اور 28 ستمبر کو نیویارک میں منعقد ہوگا، جس میں عالمی رہنما اہم بین الاقوامی چیلنجز پر غور کریں گے۔
اجلاس کے ایجنڈے میں موسمیاتی تبدیلی، پائیدار ترقی، سمندری سطح میں اضافے، وباؤں سے نمٹنے کی تیاری اور دیگر عالمی مسائل سے متعلق اعلیٰ سطحی اجلاس بھی شامل ہیں۔
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