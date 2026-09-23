نیویارک؛ ایرانی وزیرِ خارجہ کی سوئٹزرلینڈ اور اٹلی کے وزرائے خارجہ سے ملاقات؛ اہم امور پر گفتگو

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزیرِ خارجہ سید عباس عراقچی پیر کو ایک سفارتی وفد کی سربراہی میں اقوامِ متحدہ کے صدر مقام نیویارک پہنچے؛ جہاں انہوں نے اقوامِ متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے موقع پر اپنے ہم منصبوں سے ملاقاتیں کیں۔
ایرانی وزیرِ خارجہ نے اٹلی کے وزیرِ خارجہ سے ملاقات کی اور دوطرفہ امور پر گفتگو کی۔
سید عباس عراقچی نے منگل کی صبح اجلاس کے موقع پر سوئٹزرلینڈ کے وزیرِ خارجہ ایگنازیو کاسیس سے ملاقات اور گفتگو کی۔
اس ملاقات میں ایران اور سوئٹزرلینڈ کے دوطرفہ تعلقات کے ساتھ ساتھ علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
عراقچی نے ایران پر امریکی اور صیہونی جارحانہ حملوں اور اس کے بعد جاری مداخلت پسندانہ اقدامات، بحری محاصرے اور ایرانی عوام کے خلاف اقتصادی جنگ کے تناظر میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مؤقف کی وضاحت کی۔
انہوں نے اقوامِ متحدہ کے منشور اور بین الاقوامی قوانین، بالخصوص طاقت کے استعمال کی ممانعت کے اصول کے تحفظ کی تمام ممالک کی ذمہ داری پر زور دیا۔
انہوں نے گزشتہ ڈیڑھ سال کے دوران ایران کے خلاف امریکی اور اسرائیلی فوجی جارحیت کے دوران ہونے والے جنگی جرائم کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی قومی سلامتی اور خودمختاری کے دفاع کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کے پختہ عزم پر زور دیا۔
ڈاکٹر عراقچی نے امریکہ کی جانب سے بارہا معاہدوں کی خلاف ورزی، بالخصوص اسلام آباد مفاہمت کی خلاف ورزی اور ایران کے خلاف جارحانہ اقدامات میں اضافے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ امریکہ کو اس کے خلاف ورزی پر مبنی اقدامات کے نتائج کے لیے جواب دہ بنائے۔
انہوں نے امریکہ اور صیہونی حکومت کی جانب سے انسانی حقوق کے بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں اور متعدد جنگی جرائم، بشمول میناب اور لامرد کے سانحات، کا ذکر کرتے ہوئے 1949ء کے جنیوا کنونشنز کے تمام رکن ممالک کی ذمہ داری پر زور دیا کہ وہ بین الاقوامی انسانی حقوق کے قوانین کی پابندی اور ان پر عمل درآمد یقینی بنانے کے بنیادی اصول کے تحت جنگی جرائم کے مرتکبین کو سزا دیں۔
عراقچی نے خبردار کیا کہ نسل کشی اور جنگی جرائم کے حوالے سے بے حسی اور مجرموں کو مسلسل سزا سے استثنیٰ حاصل رہنے کے نتیجے میں پوری دنیا اور تمام ممالک کو انتہائی وسیع پیمانے پر اثرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔
ملاقات میں خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے ایران اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
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