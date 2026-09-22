جنرل اسمبلی میں ایران کا مؤقف بھرپور انداز میں پیش کریں گے، صدر پزشکیان

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، مہرآباد ہوائی اڈے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر پزشکیان نے کہا کہ اقوامِ متحدہ کی جنرل اسمبلی کا موجودہ اجلاس ’’اعتماد‘‘ کے عنوان سے منعقد ہو رہا ہے، تاہم دنیا میں اعتماد کا فقدان نمایاں ہے۔
انہوں نے کہا کہ بعض ممالک انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین کی بات تو کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر انہی اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور طاقت کے بل پر اپنے مؤقف کو مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
ایرانی صدر نے کہا کہ جنرل اسمبلی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ایران اپنے مؤقف کو عالمی رہنماؤں، سیاسی شخصیات، ثقافتی حلقوں اور بین الاقوامی ذرائع ابلاغ تک پہنچا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس موقع پر مختلف ممالک کے رہنماؤں اور دیگر اہم شخصیات سے ملاقاتیں بھی ہوں گی۔
پزشکیان نے کہا کہ ایرانی عوام اور مسلح افواج نے حالیہ مشکلات اور چیلنجز کے باوجود ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے اور ایران ان حالات سے سربلند ہو کر نکلا ہے، جس پر قوم کو فخر ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایران بین الاقوامی فورمز پر اپنے قومی مفادات اور عوام کے حقوق کے دفاع کے لیے پُراعتماد انداز میں اپنا مؤقف پیش کرے گا۔
صدر پزشکیان نے امریکہ کے ساتھ ماضی کے مذاکرات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایران متعدد بار مذاکرات میں شریک ہوا اور مختلف معاہدوں پر دستخط بھی کیے، لیکن ان معاہدوں کی پاسداری نہیں کی گئی۔
انہوں نے زور دیا کہ اگر دنیا میں امن، استحکام اور باہمی احترام کو فروغ دینا ہے تو تمام اقوام اور انسانوں کے حقوق کا احترام ضروری ہے اور طاقت کے ذریعے کسی قوم پر اپنی مرضی مسلط نہیں کی جا سکتی۔
ایرانی صدر نے فلسطین سمیت مختلف خطوں کی صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دنیا کو زمینی حقائق اور انسانی مسائل پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ عملی صورت حال خود بہت سے حقائق کو واضح کر دیتی ہے۔
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